Varian expande acesso a tratamento avançado do câncer na Bolívia

PALO ALTO, Califórnia, 30 de agosto de 2016 – Dando continuidade a seus esforços para aumentar o acesso à radioterapia para o tratamento do câncer em todo o mundo, a Varian Medical Systems (NYSE: VAR) anunciou a instalação de um acelerador linear médico Clinac® iX no Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, em Santa Cruz, Bolívia. Os primeiros tratamentos de pacientes começaram no início de agosto.

Além da instalação do Clinac iX, a Varian, em associação com sua distribuidora na Bolívia, a HP Medical, realizou um seminário de dois dias em Santa Cruz, na Bolívia, para médicos e radioterapeutas. No seminário, os participantes foram informados sobre os últimos avanços no tratamento do câncer, incluindo geração de imagem, planejamento e execução do tratamento.

A principal palestrante do seminário, Dra. Beatriz Amendola, rádio-oncologista do Instituto Inovador do Câncer, declarou: “Ao fazer parceria com a Varian nesse bem-sucedido primeiro seminário na Bolívia, foi possível prestar informações importantes sobre o tratamento do câncer aos médicos e radioterapeutas. Estou ansiosa para trabalhar com a Varian, com o Dr. Oliver Pinto e o Dr. Oscar Javier Urenda do hospital de Oncológia e treinar mais as equipes no futuro”.

Projetado para oferecer uma ampla variedade de geração de imagens e opções de tratamento dos pacientes, o sistema Clinac iX dispõe de recursos que facilitam tratamentos avançados, incluindo a radioterapia de intensidade modulada (IMRT — intensity-modulated radiation therapy), radioterapia guiada por imagem (IGRT — image-guided radiation therapy), e radiocirurgia estereotáxica. O Instituto Oncológico del Oriente Boliviano também irá utilizar o software de planejamento de tratamento Eclipse? e o sistema de gestão de informações ARIA® da Varian para administrar, planejar e realizar tratamentos de pacientes.

“Com a instalação do Clinac iX e do software da Varian, estamos capacitados agora para oferecer tratamentos de câncer necessários mais rapidamente a um número maior de pacientes na Bolívia”, disse o Dr. Oliver Pinto, chefe de Radioterapia do Instituto Oncológico del Oriente Boliviano.

“Como descrevemos no relatório da “Lancet Oncology Commission” em 2015, a falta de investimentos em serviços de radioterapia no passado limitou grandemente o acesso a tratamentos radioterapêuticos em todo o mundo”, disse o presidente de Sistemas de Oncológia para as Américas da Varian, Chris Toth. “Temos orgulho por trabalhar com o Instituto Oncológico del Oriente Boliviano e por disponibilizar esse tratamento avançado de combate ao câncer a uma população maior de pacientes na Bolívia”.

Sobre a Varian Medical Systems

A Varian Medical Systems, Inc., sediada em Palo Alto, Califórnia, concentra energia em salvar vidas, ao equipar o mundo com tecnologia avançada para combater o câncer e para geração de imagens por raio X. A empresa é a principal fabricante do mundo de instrumentos médicos e de softwares para o tratamento do câncer e outros problemas de saúde com radiação. A empresa disponibiliza soluções completas para radioterapia, radiocirurgia, terapia de prótons e braquiterapia. A empresa fornece software de informática para o gerenciamento de clínicas de câncer completas, centros de radioterapia e práticas de oncologia médica. A Varian também é uma importante fornecedora de componentes de geração de imagens de raio X, como tubos, detectores digitais, cabos e conectores, bem como software de processamento de imagens e estações de trabalho para uso em ambientes médicos e industriais, bem como para segurança e testes não destrutivos. A Varian Medical Systems emprega aproximadamente 7.700 pessoas, que trabalham em unidades de manufatura na América do Norte, Europa e China e dispõe de escritórios de venda e suporte em todo o mundo. Para mais informações, visite http://www.varian.com ou nos siga no Twitter.

