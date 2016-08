Eleitor é orientado por sindicalistas a votar com responsabilidade

Contato: Pedro Lima 99825-4837

Trabalhadores do comércio e serviços nos municípios de Mato Grosso do Sul estão sendo orientados por lideranças sindicais dos comerciários a levarem mais a sério esse e todo processo eleitoral, para que a escolha dos representantes políticos tanto no legislativo como executivo, seja feita com critérios positivos e muita responsabilidade de cada um.

“É preciso que cada cidadão vote com responsabilidade, com o compromisso de construção de uma sociedade cada vez melhor para todos”, afirma Pedro Lima, presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul- Fetracom/MS. A entidade encaminhou circular aos sindicatos de comerciários em todo o Estado, sugerindo que em toda oportunidade de contato com os filiados (comerciários e de serviços) fosse abordado o assunto, chamando-os à responsabilidade para que o voto seja consciente e jamais seja vendido ou negociado.

Pedro Lima, que também preside o Sindicato dos Empegados no Comércio de Dourados – SECOD, afirma que o eleitor sul-mato-grossense, assim como o brasileiro de maneira geral, tem evoluído muito elitoralmente falando, nos últimos anos, na escolha dos representantes políticos eleitos pelo voto popular. Entretanto, ele sente que ainda é necessário avançar mais, com um trabalho de toda sociedade organizada no sentido de conscientizar as pessoas sobre o poder do voto nas urnas.

“Se não evoluirmos, vamos continuar elegendo pessoas sem competência para nos representar nas câmaras municipais e federal, nas prefeituras, nas assembleias, Senado e Presidência da República”, afirma Lima reforçando a necessidade das pessoas assistirem aos horários eleitorais e procurarem saber quem são realmente os candidatos. Se têm ficha limpa para representar o povo. “Não cabe mais, nos tempos de hoje, não tomarmos conhecimento de quem é esse ou aquele candidato. As informações estão aí, fáceis de serem absorvidas para, só então, a pessoa decidir pelo voto”, explica.

Em circular enviado a sindicatos de comerciários de Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Aquidauana, Maracaju, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina e outras regiões do Estado, a Fetracom/MS sugere que a entidade use de criatividade para conscientizar todo comerciário e trabalhadores nas áreas de serviços, que são ligados a essa federação, para que divulgue informações em que reforçam a necessidade de votar consciente e com responsabilidade.

Nesse período de plena campanha eleitoral, Pedro Lima considera oportuno o sindicato fazer esse trabalho de conscientização, sem no entanto entrar no mérito de questões partidárias. “Precisamos nos ater somente ao trabalho de conscientização e formação das pessoas quanto à importância de seu voto para mudarmos, para melhor, nossas cidades, nossos estados, nosso país. Vender o voto, nem pensar!”, afirma.