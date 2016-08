Agenda/Encontro – 30º Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear tem inscrições abertas‏

30º Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear tem inscrições abertas

Encontro acontecerá em São Paulo, de 12 a 14 de novembro

O 30º Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear (CBMN) está com inscrições online abertas. Organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN), o encontro será realizado entre os dias 12 a 14 do mês de novembro, no Hotel Caesar Business Faria Lima, localizado na cidade de São Paulo (SP).

Com o tema “A medicina nuclear em rede”, essa edição do encontro terá como objetivo discutir os avanços da especialidade na era digital, da multimodalidade de imagens e o teranóstico. “Fusionamos as imagens cintilográficas com outros métodos de imagens anatômicos e com isso podemos analisar de forma mais objetiva a localização e extensão das lesões, bem como avaliar a resposta terapêutica”, esclarece a presidente do encontro, a médica nuclear Letícia Rigo. “Buscaremos promover atividades que tragam aos participantes aspectos referentes à vivência diárias em nossa especialidade, por meio de apresentações de estudos de caso, pesquisas e outras evidências, seguidas de debates entre os presentes”, complementa a presidente. O evento reunirá especialistas do cenário nacional e internacional, bem como de sociedades de especialidades correlatas e representantes de esferas governamentais.

Também estará em foco a discussão das oportunidades e desafios associados a essas mudanças e a reflexão sobre o futuro da especialidade no Brasil. Dentro deste contexto, estará em pauta discussões sobre as dificuldades da atuação dos profissionais, aumento do custo dos insumos e materiais radioativos (e consequente custo dos exames).

Produção Científica Nacional & submissão de trabalhos

O prazo para submeter trabalhos científicos no Congresso na categoria “tema livre”, sob forma de apresentação oral e pôster, é até 31 de agosto. Confira as normativas de envio no site do encontro.

II Fórum de Pacientes – Medicina Nuclear & Oncologia

Além da programação educacional e científica, haverá ainda o II Fórum de Pacientes – uma atividade inspirada no Dia do Paciente – instituído nos eventos da Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) como forma de dar voz àqueles que são o principal motivo da existência da especialidade: o paciente.

A iniciativa acontece no primeiro dia do encontro, 12 de novembro, no período da manhã, e reunirá instituições representativas de pacientes oncológico, tais como a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemias (ABRALE), Instituto Oncoguia, Clube T4 (tireoide), entre outros (à confirmar). Entre os temas centrais estão câncer de pulmão, mama, próstata, tireoide e linfomas.

As inscrições para o Fórum serão grátis – para pacientes, familiares e profissionais da área da saúde – e devem ter início em setembro.

Serviço

30º Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear

Data: 12 a 14 de novembro de 2016

Local: Hotel Caesar Business Faria Lima – São Paulo (SP)

Organização: Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN)

Site oficial: www.sbmn.org.br/congresso2016/ ǀ Facebook: SBMNuclear

Programação Científica:

Inscrições online até 07 de outubro. Após a data apenas na secretaria local do encontro. Confira a tabela de prazos e valores

Público-alvo

O 30º Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear é direcionado a médicos nucleares e de outras especialidades, residentes, biomédicos, tecnólogos, biólogos, físicos, químicos, farmacêuticos e especialistas que tenham interesse na aplicabilidade de radioisótopos na medicina.

Entidades parceiras: Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR); Sociedade Paulista de Radiologia (SPR); Associação Brasileira de Física Médica (ABFM)

Informações à imprensa e credenciamento

RS Press – Agência de Comunicação

Equipe de Atendimento

Tatiana Almeida – tatianaalmeida@rspress.com.br

Priscila Passareli – priscilapassareli@rspress.com.br

www.rspress.com.br