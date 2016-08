Coletiva de Imprensa da 15ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia

O Grupo Gay da Bahia (GGB) convida a imprensa para a coletiva da 15ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia, nesta quinta-feira (1º), às 14h30, no Palácio do Rio Branco, em Salvador.

Na ocasião será realizada a entrega do diploma aos membros honorários do GGB e divulgação da V Semana da Diversidade LGBT, que acontece entre os dias 4 e 11 de setembro.

Participam da coletiva, autoridades, artistas, os contemplados do diploma do GGB, os padrinhos Rosemma Maluff e Alex Lopes, e o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira.

Neste ano o evento tem como tema “Viver sem violência é direito de travestis e pessoas trans”.

A realização da V Semana da Diversidade LGBT e da 15ª do Orgulho LGBT da Bahia, é do GGB e Grupo Quimbanda Dudu, com apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Secretaria de Turismo e Bahiatursa, Prefeitura Municipal de Salvador, site Dois Terços, site Me Salte, Laboratório Sabin, rádio Itapoan FM, grupo Mães pela Diversidade e Clube 11.

Fonte: Biz Cmunicação