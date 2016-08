No Brasil, Midea investe em união de marcas para o segmento de climatização residencial e amplia portfólio de linha branca

Em continuidade ao projeto de expansão no país, empresa lança submarca Springer Midea para aparelhos de ar-condicionado e climatizadores e amplia em 51% seu portfólio de linha branca

Unir as marcas Springer e Midea é uma das estratégias utilizadas pela Midea para fortalecer a marca no Brasil. A submarca Springer Midea vai juntar a tradição da brasileira Springer com a liderança e inovação da chinesa Midea, e irá estampar os novos aparelhos de ar-condicionado e climatizadores produzidos no país. O plano de expansão adotado pela empresa inclui ainda um incremento de 51% de produtos no portfólio de linha branca. As novidades foram apresentadas a alguns clientes em evento realizado em São Paulo, em agosto.

A gigante chinesa, líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, segundo Euromonitor, atua no Brasil em joint-venture com a Carrier, empresa fundada pelo inventor de ar-condicionado, Willis Carrier. Desde a assinatura do contrato, em 2011, as marcas Springer, Midea, Carrier e Toshiba (para distribuição de ar-condicionado da linha comercial) foram mantidas de maneira independente.

“Entretanto, percebemos que para o mercado nacional, seria mais interessante contar com um diferencial competitivo focado nas necessidades dos consumidores. Por isso, resolvemos unir a tradição da marca Springer à liderança e inovação da Midea no desenvolvimento de produtos para climatização residencial”, explica o CEO Brasil da Midea Carrier, Felipe Costa.

Além da união das marcas, a empresa anunciou a entrada em novas categorias de produtos no Brasil, como panelas elétricas, fritadeiras e aspiradores de pó. Com o aumento do portfólio de linha branca, os executivos esperam que a estratégia coloque a empresa entre principais players de eletrodomésticos do país em cinco anos.

Para estes lançamentos, a empresa investiu mais de R$ 12 milhões, incluindo o desenvolvimento de novos produtos e o investimento em Trade Marketing (ponto de venda).

Sobre a Midea

Líder mundial em produção de eletrodomésticos (Euromonitor International Limited, 16ª edição) e em venda de produtos para climatização (Euromonitor International Limited, 15ª edição), está presente em mais de 150 países com uma estrutura robusta e investimentos em inovação. No Brasil, através da Joint-Venture Midea Carrier, possui centro fabril em Manaus (AM), com produção das linhas de climatizadores de ar e micro-ondas e em Canoas, com produção de produtos de climatização comercial para grandes obras.

Recentemente, adotou a estratégia de união com a marca Springer, para a linha de climatização residencial (ar-condicionado e climatizadores), tornando ‘Springer Midea’ a submarca da categoria.

Os mais de 1.500 colaboradores na América Latina são dedicados em oferecer soluções que facilitam as atividades diárias, transformando a rotina em uma experiência deliciosa, seja com a família ou com os amigos. No país tem cobertura nacional nos mais de 600 pontos de assistência técnicas, canais na internet e por telefone.

Fonte: Alfapress