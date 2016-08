Acqio Franchising foca em Santa Catarina na busca por expansão

“Local tem grande potencial para consumo”, diz diretor de expansão da marca

Com paisagens compostas por relevos e praias paradisíacas, Santa Catarina chama muito atenção pelas belezas naturais. A economia também faz diferença no estado, que estimula o desenvolvimento de inúmeras atividades econômicas e, atrai, a cada ano, mais investidor.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising – ABF, a região sul é a segunda em números de redes franqueadoras, com 16,7% de lojas. Referência no setor de franquias, atuante na área de pagamentos eletrônicos (maquinetas de cartões), a Acqio Franchising, tem grandes planos de expansão em Santa Catarina.

Segundo o diretor de expansão da rede que é voltada ao PME – Pequeno e Médio Empresário, Antônio Brizoti Junior, o desempenho financeiro da região, que é um dos maiores do país, chama atenção. “O local tem grande potencial para consumo, é ai que podemos fazer a diferença com as nossas maquininhas. Cidades como Chapecó, Concordia, Xanxerê, Caçado e Lages, por exemplo, estão no nosso radar. Prevemos conquistar na região sul pelo meno 10 unidades para o próximo ano”, relatou.

O trabalho em longo prazo começa agora. Com um negócio rentável e de apelo público, a rede oferece ao investidor a possibilidade de se tornar franqueado por apenas R$6.990 e ao FDA – Franqueado de Desenvolvimento de Área (máster franqueado), a partir de R$ 70 mil.

A busca por investidores segue mais intensa no que se refere ao FDA – É ele quem tem conce ssão para transmitir know-how de implantação, operação e comercialização da linha de produtos da marca. “O primeiro passo da rede é ter uma base forte para dar respaldo aos novos parceiros”, explicou o empresário.

Além das atribuições citadas a cima, o FDA é responsável ainda por prospectar novas franquias, supervisionar a rede, apoiar o franqueado em visita a clientes estratégicos, representar a franqueadora em ocasiões solicitadas e executar atividades operacionais de entrega de equipamentos ao cliente final. É ele ainda, quem realiza treinamentos e reciclagens! Por isso, a importância de um profissional desse na rede.

Apesar de tamanha responsabilidade, a recompensa financeira traz satisfação. “O FDA recebe percentual sobre a taxa de franquia, para dar treinamento inicial ao Franqueado, para entregar a maquininha ao cliente final e ainda um percentual, recorrente, sobre todas as transações de crédito e débito do cliente final. A junção de tudo isso gera uma boa renda ao fim do mês”, conclui Brizotti.

A Acqio tem hoje mais de 650 franqueados – esse número foi conquistado em menos de um ano no mercado. Isso porque propõe ao público as opções de negócios que agradam a todos os bolsos. Para se tornar um franqueado, como citado anteriormente, basta fazer o investimento de R$6.990. Valor que pode ser dividido em até 12 vezes – o que vem agradando e muito quem busca se tornar dono do próprio negócio.

Com modelo home office de atuação, o franqueado da Acqio é orientado a seguir os diferenciais da marca que disputa com as gigantes do mercado. Entre elas, o atendimento presencial! Sabe aquele olho no olho? É desse jeito que a marca gosta de fazer negócio, transmitindo e gerando confiança ao consumidor.

Consumidor este que, atende a uma cartela inesgotável de profissões. Como a maquineta é direcionada ao pequeno empreendedor, todos podem desfrutar da ferramenta para alavancar suas vendas – Desde cabelereiros, vendedores de porta em porta, donos de academia a donos de pequenos mercados. Todos podem utilizar as maquinetas que são vendidas, ficando livres das excedentes taxas de aluguel!

As maquinetas são desenvolvidas pensando em atender a necessidade cada comerciante. Hoje a rede conta com três modelos com preços bem acessíveis:

Acqio VX685

A Acqio VX685 é indicada para quem necessita de uma maquininha robusta e barata para realizar suas transações de vendas dentro e fora do seu estabelecimento.

Conexão: GPRS

Valor: R$ 1.090,00 ou 12 x R$ 99,00.

Acqio VX690

A Acqio VX690 é um lançamento exclusivo da Acqio que chegou para revolucionar o mercado, trazendo uma solução com conexão WI-FI e 3G, garantindo uma melhor cobertura para quem necessita de mais agilidade e segurança em suas transações.

Conexão: WI-FI e 3G

Valor: R$ 1.390,00 ou 12 x R$ 139,00.

Mini Acqio

A Mini Acqio é uma solução mobile em pagamentos eletrônicos que chegou para atender empresas e profissionais liberais que necessitam realizar suas transações de qualquer lugar com baixo custo.

Conexão: WI-FI e GPRS

Valor: R$ 718,00 ou 12 x R$ 59,90.

Prazo de retorno

E assim como um bom empreendimento que gera resultados, a Acqio o proporciona, e ainda por cima, em um tempo curtinho, curtinho. “Nosso negócio apresenta um rápido retorno de investimento que é de 4 a 6 meses. Um franqueado que trabalha bem o produto, por mês tem um ganho de aproximadamente R$3.200”, finalizou Kawel.

Todo franqueado ao entrar na rede recebe um treinamento na sede que é de São José do Rio Preto durante três dias, entretanto, procura sempre ter um representante em cada região do país para dar continuidade nesse processo de respaldo e suporte de forma mais presencial.

