SANTANDER FINANCIAMENTOS PREVÊ CRESCIMENTO INTENSIVO NO MERCADO DE ENERGIA SOLAR

Por Davi de Souza (davi@petronoticias.com.br) – Na expectativa da melhora do cenário econômico brasileiro, o Santander Financiamentos já espera um crescimento de grande expressividade em sua atuação no mercado de energia solar. O superintendente de parcerias da instituição, Newton Ferrer, explica que o banco já tem visto um aumento substancial na procura por crédito neste setor. “A demanda tem crescido, subiu bastante neste ano. Estamos aí observando um crescimento próximo de 200%“, contou. O executivo explica que a maior atuação da entidade está voltada à microgeração de energia, mas que o Santander Financiamentos está também ampliando sua participação no mercado de aquecimento solar. A instituição esteve presente na Intersolar South America, feira do setor solar que foi realizada na última semana, em São Paulo. Ferrer revelou que ficou surpreso positivamente com a procura por financiamento durante o evento. “O que eu acho é que tivemos um grande progresso. No ano passado, a nossa atuação estava restrita a três ou quatro parceiros. Nesse ano, a gente foi a 60% das empresas que estavam participando do evento“, destacou. LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NO NOSSO SITE.