Tejon leva best seller de superação para Bienal de São Paulo

“Guerreiros Não Nascem Prontos” retrata lutas e histórias inspiradoras a de Carlinhos Brown e tem prefácios do fundador da Cacau Show, Alexandre Costa e da jornalista da Rede Jovem Pan FM, Madeleine Lacsko

José Luiz Tejon Megido, autor do best seller do ano “Guerreiros Não Nascem Prontos”, na categoria autoajuda, estará neste sábado, dia 03 de setembro, na 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a partir das 13h, para um bate-papo e sessão de autógrafos. O acesso ao autor será por ordem de chegada, no estande da Editora Gente (E078), no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo/SP.

“Guerreiros Não Nascem Prontos” fala sobre o incômodo das lutas na vida, e de como superar e vencer as batalhas. Com exemplos de guerreiros e estudos de caso ao longo de todo o livro, já é considerado um sucesso e desde o lançamento está semanalmente na lista dos vinte mais vendidos e pontuado nos dez mais da revista Veja.

Tejon oferece gratuitamente aos leitores o capítulo 14 do livro “Guerreiros Não Nascem Prontos” em que revela como seus pais adotivos ensinaram a arte da dignidade da luta na guerra pela vida e de como encorajaram seu filho. “Somos totalmente dependentes dos seres humanos com quem nos relacionamos, que nos criaram e nos educaram. Ninguém nasce pronto, mas também os grandes guerreiros nunca morrem, pois nos inspirarão por toda a vida”, define Tejon.

O cantor e compositor, Carlinhos Brown, escreve um trecho especial para o livro “O dia virá, pode faltar a escola, mas não o interesse em aprender. O guerreiro brota a cada esquina, das necessidades urgentes supera o osso, supera a si, ao longo da jornada!”. Outras celebridades participaram da produção de “Guerreiros Não Nascem Prontos” como o Dr. Macedo do Albert Einstein; Shunji Nishimura fundador da Jacto; o artista plástico Ed Ribeiro; o mestre do jiu jitsu Ricardo Morganti; Pelé; Maestro João Carlos Martins; e muitos outros exemplos de guerreiros em vida, e personalidades como Malala Yousafzai, Juscelino Kubitschek, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e Steve Jobs.

Sobre o Autor

Tejon é Jornalista e Publicitário, Mestre em Arte e Cultura e Doutorando em Ciências da Educação. Atua também como Conselheiro Fiscal do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) e Diretor do núcleo de estudos de agronegócio da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Tem 33 livros publicados (autoria e co-autoria) e “O voo do cisne”, best-seller do autor, que chegou à sua 13ª edição. Saiba mais sobre o autor: http://tejon.com.br/ e curta a página no Facebook: https://www.facebook.com/joseluiztejon/

Serviço: 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: 03/09/2016

Horário: 13h

Local: Estande da Editora Gente (E078) no Pavilhão de Exposições do Anhembi

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – São Paulo/SP

