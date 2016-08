TV RIT faz série de entrevistas com candidatos a prefeito de Dourados

A TV RIT realiza a partir desta quinta-feira (1º) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Dourados. Os encontros serão durante o programa SOS Cidadão, apresentado pelo jornalista Fábio Dorta.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na manhã desta terça-feira (30), na redação da emissora. Representantes das coligações estiveram presentes e assinaram ata com as regras, que será protocolada no Cartório da 18ª Zona Eleitoral de Dourados.

A primeira entrevistada será Délia Razuk (PR), da Coligação Por Amor a Dourados; na sexta-feira (02), será a oportunidade de Ênio Ribeiro (PSOL); na segunda-feira (05), o encontro será com Wanderlei Carneiro (PP), da Coligação Dourados Levado a Sério; na terça-feira (06), será com Renato Câmara (PMDB), da Coligação Coragem para Mudar Dourados; e na quinta-feira (08), a série finaliza com Geraldo Resende (PSDB), da Coligação Compromisso com a Verdade.

Cada candidato terá igualmente 15 minutos para apresentar suas propostas para administrar Dourados pelos próximos quatro anos. O objetivo é abrir espaço para que a população conheça melhor os candidatos e seus projetos em áreas como Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, Infraestrutura, Cultura e Esporte.

O SOS Cidadão é veiculado de segunda a sexta-feira a partir das 12h10, logo após o Horário Eleitoral Gratuito. A TV RIT é exibida em Dourados na tv aberta pelo canal 05 e digital 5.1, além da Via Cabo pelo canal 16.

Foto: TV RIT

Reprodução: Entrevista será feita pelo apresentador Fábio Dorta, do SOS Cidadão