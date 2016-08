Tejon faz palestra no Circuito Aprosoja Universitário 2016

Evento ocorre em três cidade de Mato Grosso

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) participa do Circuito Aprosoja Universitário 2016, com três palestras nos dias 30 de agosto, em Diamantino, nas Faculdades Integradas de Diamantino, dia 31 de agosto no Campo Novo do Parecis, na Câmara de Vereadores, e 01º de setembro no Tangará da Serra, no Auditório Unemat.

O Conselheiro Fiscal do CCAS, José Luiz Tejon Megido, participará do evento com a palestra: “Agronegócio: O que eu tenho a ver com isso?”. Tejon Megido também é Jornalista e Publicitário, Mestre em Arte e Cultura e Doutorando em Ciências da Educação, Coordenador Acadêmico de Pós-Graduação no I-UMA (Instituto de Educação no Agronegócio) – Rio Grande do Sul, e atua como Diretor do núcleo de estudos de agronegócio da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).

Com o circuito de palestras “in door”, o Circuito Aprosoja percorre as 23 maiores cidades produtoras de soja do Mato Grosso debatendo com os produtores e a sociedade temas estratégicos para o agronegócio. O evento reúne especialistas de renome nacional e internacional e já está consolidado entre os sojicultores do estado. Interessados podem obter mais informações pelo website: http://www.aprosoja.com.br/.

Sobre o CCAS

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) é uma organização da Sociedade Civil, criada em 15 de abril de 2011, com domicilio, sede e foro no município de São Paulo-SP, com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura e se posicionar, de maneira clara, sobre o assunto.

O CCAS é uma entidade privada, de natureza associativa, sem fins econômicos, pautando suas ações na imparcialidade, ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.

Os associados do CCAS são profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na área pública quanto privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela sustentabilidade da agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas atividades técnico-científicas e que se dispõem a apresentar fatos concretos, lastreados em verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.

A agricultura, apesar da sua importância fundamental para o país e para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em construção, alternando percepções positivas e negativas, não condizentes com a realidade. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para melhor informação da sociedade. É importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades e Instituições de Pesquisa seja colocado à disposição da população, para que a realidade da agricultura, em especial seu caráter de sustentabilidade, transpareça. Mais informações no website: http://agriculturasustentavel.org.br/. Acompanhe também o CCAS no Facebook: http://www.facebook.com/agriculturasustentavel

Fonte: Da Alfapress