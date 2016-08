Sony apresenta soluções audiovisuais na SET EXPO 2016

São Paulo, 30 de agosto de 2016 – A Sony Brasil vai participar da SET EXPO 2016, principal evento de negócios e tecnologia para broadcast da América Latina. A feira acontece de 30 de agosto a 1º de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Nesta edição serão apresentadas inovações para todo o mercado Audiovisual, entre elas soluções de produção de estúdio, jornalismo e cinema, equipamentos de áudio profissional e câmeras compactas. Além de soluções wireless e IP, soluções para produções ao vivo e monitoração de referência, bem como opções para arquivamento de conteúdo.

Uma das grandes novidades deste ano será o lançamento mundial do modelo HXR-NX5R. Essa câmera NXCAM e 3 sensores CMOS é uma evolução do sucesso da antiga HXR-NX5 e oferece importantes avanços quanto à qualidade de imagem, as melhoras em comparação com os modelos NX3 e NX5 também incluem um terminal 3G-SDI que suporta saída Full HD 60p. Também integra a luz LED embutida ajustável para minimizar a necessidade de carregar equipamentos de iluminação externos. A tecnologia de última geração utiliza um processador de sinal digital (DSP), redução de ruído avançada e máxima reprodução de detalhes para oferecer imagens incrivelmente reais em termos de textura e detalhes. A câmera, além disso, integra uma função de menu direto e um joystick de rápida resposta para melhorar sua facilidade de uso.

Graças aos seus três sensores CMOS Exmor Full HD de 1/2,8″, a HXR-NX5R oferece imagens incríveis e alta sensibilidade. Também inclui a função Clear Image Zoom de 40x que permite duplicar o zoom óptico sem perder qualidade de imagem, e gravação multiformato para se adaptar a uma ampla variedade de aplicações e ambientes de gravação, tais como, eventos ao vivo, casamentos ou produções corporativas.

A HXR-NX5R oferece novas funções de rede avançadas como FTP e transmissões ao vivo, com Wi-Fi integrado, além de gravações de backup simultaneamente através de dois slots para cartões SD. O profissional pode escolher entre o formato de gravação XAVCS a 50 Mbps ou formatos mais estabelecidos como AVCHD/DV para se adaptar a uma variedade de fluxos de trabalho.

Esta novidade será apresentada na bancada de câmeras handheld juntamente com os modelos já consagrados no mercado como HXR-NX3, PXW-X160, NEX-FS700RH. Além destes, será apresentado os modelos profissionais da linha alpha como a A7S2, A7R2 e A6300, com as conceituadas e amplas lentes e-mount, incluindo os recentes lançamentos SEL2470GM 2.8 e SEL85F14GM.

Consolidando a presença da Sony neste segmento de mercado, a empresa ainda lançará na feira um switcher compacto, o novo MCX-500, de fácil operação com foco nos mais variados segmentos como: igrejas, mercado educacional, corporativo, eventos, casamentos, etc. Este novo switcher conta com 9x Entradas de Vídeo (incluindo 3G-SDI, HDMI e Composto), efeitos de Transição (CUT/MIX/WIPE) além de funções avançadas como: Gravação de PGM em codec AVCHD, Mixer de Áudio de 5x Canais integrado e capacidade de realizar stream de vídeo ao-vivo para plataforma USTREAM. Ideal para ser utilizado com a nova HXR-NX5R e com o novo controle remoto RM-30BP para operações multicâmeras. O MCX-500 estará disponível em janeiro de 2017.

Câmeras de estúdio

A principal novidade nesta categoria é a HXC-FB75, a próxima geração de câmeras HD da Sony que conta com 3 sensores CMOS FULL HD de 2/3 de polegadas e interface de fibra padrão Neutrik em distâncias de até 350 metros. A câmera também permite conexões de longa distância utilizando fibras ópticas monomodo em até 10km. Com isso esse modelo pode ser utilizado em diversas aplicações que requerem essa flexibilidade, desde estúdios remotos e até mesmo aplicações em unidades móveis.

Além desta, será apresentada a HDC-4300, primeira câmera do mundo a usar três sensores de 2/3 de polegadas 4K, a nova HDC-4300 já foi adquirida pelas maiores empresas de broadcasting do Brasil. Ela suporta as mesmas lentes B4-mount, bem como os mesmos equipamentos para controle das principais câmeras da série HDC-2000 da Sony. Com isso o usuário tem flexibilidade graças às configurações intercambiáveis entre os sistemas HD e 4K. A câmera é capaz de operar em 4K/HD, com 2x, 3x, Super Slow e altas velocidades de 4x, 6x e 8x, para produzir replays de alta qualidade e efeitos.

Solução Wireless para Camcorders

A solução wireless será apresentada com as camcorders PXW-X400, PXW-X320 e PMW-300K1.

Nova solução sem fio oferece alta qualidade para produção ao vivo com baixo custo. Esses fluxos de trabalho são baseados em arquivos eficientes que suportam os requisitos de produção de notícias através de adaptadores ou kits já instalados nas novas camcorders – podendo retransmitir vídeo e áudio diretamente de locais remotos através de redes 4G/LTE e Wi-Fi.

Um dos novos produtos que fazem parte desse fluxo de trabalho é a estação de rede PWS-100RX1, que é compatível com as câmeras de vídeo Sony XDCAM, atualmente utilizadas por emissoras de todo o mundo, e é muito simples de ligar e configurar.

O PWS-100RX1 vem com algoritmos originais Sony que se ajustam automaticamente a largura de banda e tamanhos de buffer para coincidir com as características da transmissão sem fio, além de contar com sistema de QoS proprietário da Sony, tecnologias que ajudam a manter a integridade de vídeo e áudio durante as transmissões.

A PXW-X400 é o mais recente lançamento da linha XDCAM. Apresenta alto desempenho com memória SxS e herdou da PMW-400 a capacidade de operação comprovada em campo. A PXW-X400, hoje parte da família XDCAM HD422 e equipada com a mais moderna tecnologia de imagens, inclui três sensores Full-HD Exmor CMOS de 2/3 polegada, além de suporte a funções avançadas de rede por padrão, bem como a possibilidade de ser configurada para uso em estúdio.

A PXW-X400 oferece suporte a XAVC e possibilita a criação de conteúdo de alta qualidade em HD. Além do XAVC, há também suporte para MPEG HD422, MPEG HD, MPEG IMX e DVCAM. Duas saídas 3G/HD/SD-SDI, HDMI e saída de vídeo composto. A PXW-X400 oferece também suporte a operações sem fio sem o uso de um adaptador opcional. Isso possibilita a transmissão fácil e rápida de dados para estações de difusão, economizando tempo e custos de transporte na distribuição de clipes de filmagem.

Mesmo possuindo várias funções das consagradas câmeras de vídeo XDCAM da Sony, o equipamento continua econômico, mesmo com a lente inclusa, e é a opção ideal para todos os tipos de cinegrafistas, desde os que correm atrás da notícia (para os quais rapidez é fundamental) até os produtores de programas e documentários de TV (para os quais qualidade é crucial).

Soluções para produção em IP

O NXL-FR318 é uma estrutura montável em rack 3RU capaz de receber até 18 placas opcionais. Com duas fontes de alimentação para permitir redundância, a unidade é ideal para a interconexão de equipamentos SDI com infraestrutura baseada em IP. Placas opcionais permitem sinais 4K/HD/SD comutáveis utilizando cabos de cobre ou cabos de fibras ópticas com o transceptor SFP+ ou conexões 10GBASE-T, com opções de mux e demux de áudio. LEDs de status localizados no painel frontal da unidade permitem monitoramento em tempo real, fornecendo o status de entrada de referência e o status de entrada e saída de tempo de referência.

Câmeras Super 35mm

A PXW-FS5 é uma câmera 35mm ultra-compacta para ser usada em qualquer lugar nas condições mais exigentes. Com peso de apenas 0,8kg, é possível filmar praticamente em qualquer lugar. A operação manual é simplesmente excepcional, pois o corpo balanceado de alta qualidade é facilmente configurado para capturar desde ângulos altos quanto baixos graças a um apoio giratório flexível e um visor LCD que pode ser montado em nove locais. Possui sensor Exmor CMOS 4K de Super 35 mm e suporte para filmagens em 30p ou Full HD com altas taxas de quadros de até 240 fps (quadros por segundo). As opções de formatos de gravação incluem XAVC, que é compatível com gravação 4K* 30p, Full HD 60p ou 4:2:2 de 10 bits, assim como formato AVCHD utilizado por camcorders da série NXCAM. Com o uso de software opcional CBKZ-FS5RIF a câmera também pode capturar imagens em 4K Raw.

A câmera PXW-FS7 XDCAM possui alça ergonômica para facilitar o manuseio, o que a torna ideal para operação por uma só pessoa em situações onde a extraordinária flexibilidade entre lentes de montagem e intercambiáveis compatíveis pode ser aplicada em sua máxima potencialidade. A PXW-FS7 possui sensor Exmor CMOS 4K de Super 35 mm e suporte para filmagens em 60p ou Full HD com altas taxas de quadros de até 180 fps (quadros por segundo). As opções de formatos de gravação incluem XAVC, que é compatível com gravação 4K* 60p, Full HD 60p ou 4:2:2 de 10 bits, assim como formato MPEG-2 HD 422 utilizado por várias emissoras em todo o mundo.

Sistemas de Monitoramento Broadcast

Durante a SET EXPO será apresentado o mais recente lançamento na categoria de monitor, o LMD-B170. Este apresenta LCD leve e compacto de 17 polegadas da série LMD-B e oferece resolução Full HD, com peso e consumo de energia semelhantes aos anteriores modelos menores (15 polegadas) da Sony, além de uma profundidade 24% menor. A série LMD-B oferece recursos e funções convenientes e o mesmo design de interface de usuário e operabilidade dos monitores de imagem OLED da série PVM-A e LCD Premium da série LMD-A. Para os usuários, essa consistência entre as séries PVM-A, LMD-A e LMD-B facilita o trabalho com todos os três monitores e sua integração no mesmo ambiente de trabalho.

Também será apresentado o monitor OLED 4K BVM-X300 master de 30 polegadas. Esse monitor OLED TRIMASTER EL™ de alto desempenho inclui desempenho de contraste inigualável, reprodução de cores, resposta rápida de pixels e ângulos de visualização amplos líder do setor. Além disso, o BVM-X300 é compatível com o modo High Dynamic Range (HDR) e com uma ampla gama de cores em conformidade com DCI-P3 e com a maioria dos padrões ITU-R BT.2020. Com esses recursos e essas qualidades incríveis, esse monitor é uma ferramenta ideal para uma ampla gama de aplicações, como ajuste de cores e CQ (controle de qualidade) no fluxo de trabalho de produção 4K.

Ainda na solução de monitoramento, a Sony apresentará o leitor de memória PMW-PZ1 SxS 4K é uma solução de reprodução econômica de alta qualidade para aplicações de filmagem e pós-produção em 4K. O PMW-PZ1 apresenta recursos de reprodução multiformato para 4K (incluindo 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p e 24p*), QFHD e HD, com suporte a uma ampla variedade de formatos, como XAVC Intra e XAVC Long, XAVC S-Long*, MPEG HD422* e MPEG HD*. O PMW-PZ1 é equipado com slot para cartão SxS, saída de áudio HDMI, 3G/HD-SDI (x4), monitor colorido LCD e muito mais. Essa combinação de interfaces versáteis possibilita reprodução, cópia e monitoramento perfeitos de vídeos 4K e HD em várias aplicações de filmagens de locais e pós-produção até paredes de vídeo.

Sistema de Arquivo Optical Disc Archive

As unidades de Arquivo em Disco Óptico são projetadas para fornecer ciclo de vida estendido para armazenamento e arquivo de todas as formas de ativos audiovisuais e arquivos de dados por prazo muito longo. Dentre os sistemas da Sony, destaque para os drives com interfaces USB ODS-D55U e ODS-D77U, bem como o modelo com interface em Fibre Channel ODS-D77F e as opções de robóticas gerenciáveis, como os modelos ODS-L10 com capacidade de 10 slots, e o modelo ODS-L30M com capacidade de 30 slots e módulos de expansão com capacidades de 60 e 100 slots. São opções que oferecem um leque completo para diversas necessidades de aplicação e orçamento.

Além desses modelos, a Sony irá apresentar a segunda geração de Optical Disc Archive System, que adota uma nova mídia óptica de alta capacidade. Esta nova mídia, classificada com uma vida útil de 100 anos, duplica a capacidade de um único cartucho para 3.3 TB. Essa nova geração também introduz também uma unidade óptica de 8 canais, dobrando velocidades de leitura / gravação em relação à geração anterior (2Gbps para Leitura e 1 Gbps para Escrita), permitindo armazenamento de conteúdo 4K em tempo real e atendendo as crescentes necessidades de armazenamento de dados dos usuários. Estão disponíveis dois Drives da nova Geração: ODS-D280U (com interface USB 3.0) e ODS-D280F (com interface de fibra óptica).

Também serão mostradas as soluções para arquivamento digital e gerenciamento de fluxos de arquivos digitais da empresa Videodata, totalmente compatíveis com a tecnologia da Sony.

