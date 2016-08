Wi-Fi da Linktel no Aeroporto do Galeão teve aumento de 171% durante os Jogos Olímpicos

Na Lagoon – Lagoa Rodrigo de Freitas o aumento foi de 68%. Em toda a rede da operadora na cidade do Rio de Janeiro aumento foi de 30%

A Linktel, operadora brasileira de telecomunicações, registrou 84.783 acessos em toda a sua rede Wi-Fi na cidade do Rio de janeiro durante o período de realização dos Jogos Olímpicos, composta por mais de 1.500 pontos de acesso na Cidade Maravilhosa, o que representou aumento de 30% em comparação ao mês de julho. O Aeroporto do Galeão foi a localização onde teve o maior no número de acessos, com aumento de 171% em comparação ao mês de julho. Na Lagoon – Lagoa Rodrigo de Freitas, onde acontecem as provas de remo e canoagem velocidade, o aumento foi de 68%, totalizando

Para garantir acesso com a qualidade compatível com o serviço oferecido na Europa e Estados Unidos, a operadora investiu na modernização de sua rede, com a migração para as tecnologias NGH2.0 passpoint – que permite acesso automático e criptografado – e 3G/4G Offload, que permite as operadoras móveis o desvio do tráfego de dados para entregar o melhor serviço de voz aos usuários, além de acordo de roaming com as operadoras internacionais, como Boingo, iPass, Trustive, Cablesivion (Argentina) e Wigo (Peru) que puderam oferecer aos seus clientes em visita ao Brasil e mesma experiência de usuário de seus países. A rede Wi-fI da Linktel tem capacidade para até 30 mil acessos simultâneos, dependendo da localidade contratada.

Aeroporto do Galeão – em julho 2.486 acessos, em agosto 6.751 acessos – total 171,56%

Lagoon – Lagoa Rodrigo de Freitas em julho foram 1.057 acessos, em agosto 1.785 acessos, aumento de 68,87%

Orla Rio – em julho 1.999 acessos, em agosto 3217 acessos, total 60,93%

Aeroporto Santos Dumont – em julho: 35.736 acessos, em agosto 47.015 acessos – total 31,56%

No Metropolitano da Barra da Tijuca, em julho foram 25.450 acessos, em agosto 26015, com aumento de 2,22%

Na avaliação de Jonas Trunk, presidente da Linktel, os esforços da operadora na preparação e atualização da sua rede Wi-Fi para os Jogos Olímpicos garantiram o bom resultado obtido, em um período que se esperada de elevada concentração de pessoas. “Para o usuário, ver as competições, acompanhado de seu dispositivo móvel para transmitir fotos e vídeos em alta velocidade foi muito prazeroso. Para nós também, porque conseguimos atingir os nossos objetivos”.

Fonte Mídia Americanas