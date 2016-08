Netafim participa de feira de tecnologia para ajudar produtores no Norte do Espírito Santo

Evento acontece nessa semana, 01 e 02 de setembro, em São Mateus

A israelense Netafim, empresa pioneira e líder mundial em soluções de irrigação por gotejamento, participa da Agro+Tec – Feira de Tecnologias Sustentáveis, nos dias 01 e 02 de setembro, na UFES (Universidade Federal do Espírito Santo) – Campus São Mateus. O objetivo do evento é apresentar tecnologias aos produtores locais para ajudá-los no melhor uso da água, preservação do solo, proteção ao ambiente e garantir retorno econômico das lavouras.

O engenheiro agrônomo da Netafim, Igor Lapa, ministrará uma palestra sobre “Em tempos de crise hídrica: como economiza água na irrigação sem afetar a produtividade?”. “A água é um dos recursos naturais mais preciosos e com a falta dela, os produtores estão cada vez mais preocupados em fazer uma boa gestão do uso no campo. A irrigação por gotejamento pode ajudá-los a economizar entre 30% e 50%, além do incremento na produção”, explica o agrônomo.

E produtividade é a palavra da vez entre os produtores já que um relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação (FAO) projeta a necessidade de alimentos para nove bilhões de pessoas. “Nosso compromisso é garantir que o agricultor produza alimentos de qualidade e também mantenha sua plantação sustentável de modo geral, já que a irrigação por gotejamento também auxilia no controle de pragas, pois é possível aplicar agroquímicos no momento do gotejo”, acrescenta Lapa.

A Agro+Tec oferecerá trinta palestras, com 25 estandes de 20 empresas parceiras, sindicatos e cooperativas. Segundo o professor da UFES, Marcelo Barreto, atualmente o campo tem um grande desafio que é produzir mais, com qualidade, limitação de água e espaço para crescer. “Este desafio só será superado com o uso de novas tecnologias comprometidas com a sustentabilidade do setor. Esperamos que este evento seja um encontro entre o urbano e o campo, um ponto de convergência para diminuir os conflitos que incidem sobre a área rural, ao mesmo tempo em que queremos que a feira seja a porta de entrada para as novas tecnologias regionais”, finaliza.

Os temas das palestras vão de encontro aos parâmetros de sustentabilidade definidos e monitorados pelo Programa Agro+: cuidados fitossanitários; gestão da água e do solo; cuidado com o ambiente; saúde e seguridade social do produtor e seus colaboradores; e a gestão financeira.

Sobre a Netafim

Fundada há mais de 50 anos e com cerca de 30 subsidiárias em todo o mundo, a Netafim oferece as melhores soluções aos agricultores de mais de 110 países por meio 15 unidades produtivas, milhares de distribuidores e mais de 4.000 funcionários. No Brasil são três unidades: Campinas/SP, Ribeirão Preto/SP e em Cabo de Santo Agostinho/PE. O portfólio de produtos inclui sistemas completos de irrigação por gotejamento, microaspersão, controle e monitoramento automatizados, dentre outras.

Fonte: Alfapress Comunicação