Coronel David vai antecipar licitação para entregar kits no início das aulas

Desde 2013, os estudantes da Reme (Rede Municipal de Ensino) recebem os uniformes e os kits escolares com atraso. Neste ano, os 105 mil alunos só receberam os produtos em agosto, seis meses após o início das aulas. Para acabar com o problema, o candidato a prefeito de Campo Grande, Coronel David (PSC), da chapa Por uma Campo Grande Melhor, irá realizar licitação no ano anterior para entregar os materiais no início das aulas.

Neste ano, a prefeitura só concluiu a licitação dos kits em 29 de abril e pagou R$ 4,6 milhões. A licitação dos uniformes foi concluída em 3 de maio e custou R$ 3,8 milhões.

“Na nossa administração, a licitação, que será acompanhada em tempo real pela população, será realizada no ano anterior para que no início das aulas, as nossas crianças recebam o uniforme, o kit escolar e possam se alimentar com uma merenda de qualidade”, garante Coronel David.

Os estudantes da rede municipal também sofrem com a falta de merenda e com greves de professores, servidores administrativos e terceirizados. David vai valorizar os profissionais e investir na infraestrutura das escolas para garantir ensino de qualidade. Outra proposta é garantir a segurança nos estabelecimentos de ensino.

Fonte: Assessoria de Gabinete do Deputado Estadual Coronel David