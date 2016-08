Redução de custos e geração de resultados com atendimento online é tema de novo guia da Seekr

A Seekr– empresa brasileira do ramo de TI que oferece gestão em multicanalidade – acaba de lançar mais um guia para orientar profissionais e empresas nacionais sobre a importância de um atendimento online especializado e também como isso pode aumentar o ROI (retorno sobre investimento) e diminuir os custos adicionais. O documento “5 maneiras de reduzir custos e gerar resultados com o atendimento online” está disponível para download gratuito no blog da empresa.

Sobre a Seekr –Fundada em 2010, a Seekr é uma empresa 100% brasileira, que atua no ramo de Tecnologia da Informação, provendo soluções em multicanalidade que visam aproximar e qualificar as relações entre as marcas e seus consumidores. Todos os serviços buscam agregar benefícios para os seus clientes por meio de velocidade, inovação e excelência. Através da metodologia própria "Jornada Social", a Seekr guia seus usuários a utilizarem as quatro etapas da ferramenta (Monitorar, Atender, Relacionar e Analisar) de forma conjunta, o que efetiva suas estratégias de relacionamento, aumenta a produtividade e reduz custos A companhia é reconhecida como a plataforma mais completa, que gera o maior número de relatórios qualitativos e quantitativos e que monitora o maior número de mídias sociais do mercado brasileiro.