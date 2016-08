Semex tem novo regional em Feira de Santana (BA)

Por Claudio C. de Oliveira

São Paulo, 30 de agosto de 2016 – A partir de agosto, a Semex Brasil conta com um novo regional na cidade de Feira de Santana/BA. O novo integrante da equipe é Claudio Cardoso de Oliveira, que atua na área de vendas no mercado veterinário há 19 anos e será responsável por representar a Semex em uma área que abrange aproximadamente 200 municípios, incluindo Salvador.

Além de possuir formação como médico veterinário pela UFBA, Claudio possui MBA em Gestão Estratégica de Negócios e em breve irá concluir o curso de pós-graduação em Reprodução e Produção de Bovinos, reforçando o caráter técnico de alta qualidade de toda força de vendas da Semex Brasil.

Após uma trajetória consistente no mercado veterinário, Claudio aproveitou a experiência no ramo para formar o consultório veterinário Top Vet, que atua desde o centro-sul da Bahia, subindo para o norte e nordeste do Estado. “Encaro este desafio com uma perspectiva excelente que só as grandes empresas nos dão. Já conhecia a excelência da Semex e tenho plena convicção do sucesso desta parceria”, finaliza.

Para entrar em contato com a regional de Feira de Santana, basta ligar para (75) 99906-43 21 ou (75) 99995-2327. O contato também pode ser feito via e-mail pelo endereço feiradesantana@semex.com.br.

Sobre a Semex Alliance

Sediada na cidade de Guelph, Ontário, no Canadá, a Semex Alliance é a maior empresa de genética do mundo, sendo constituída por três das mais importantes cooperativas canadenses de inseminação artificial: Eastgen, Western e CIAQ, além de uma divisão responsável pelo gado de corte, a Semex Beef, nos Estados Unidos. Juntas, as cooperativas detêm o título de maior rede de distribuição do mundo entre empresas de genética. Mérito da abrangência da marca, que hoje está presente em todos os continentes e em aproximadamente 110 distribuidores em 80 países, com centrais de coleta no Brasil, China, Austrália e Argentina.

Fonte: LN Comunicação