Dias: governo Dilma fracassou eticamente, politicamente e administrativamente

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

O senador Álvaro Dias (PV-PR) afirmou nesta terça-feira, 30, que o governo de Dilma Rousseff fracassou eticamente, politicamente e administrativamente. “E por isso tem de ser substituído imediatamente”, disse o senador.

Dias declarou ainda que a defesa da presidente afastada, que se manifestou ontem, pode ser considerada, “pelos mais exigentes”, uma defesa patética, com um discurso “com costas voltadas para a realidade vivida no País”. “Ao proclamar o êxito do seu governo, Dilma ignora drama vividos pelos brasileiros.”

O senador também afirmou que o Senado poderia ter agregado ao processo de impeachment “fatos que aqui não chegaram, porque foram excluídos pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que excluiu em benefício da presidente Dilma”. Segundo ele, são fatos relacionados ao esquema de corrupção na Petrobras, investigado na Operação Lava Jato.

Mesmo assim, fez críticas às pedaladas fiscais ao afirmar que as manobras contribuíram para que o Executivo alcançasse a meta de resultado primário. Lamentou, com isso, que o governo federal, por ter de pagar dívidas financeiras, perderá dinheiro que poderia ser investido em serviços públicos.

Já a senadora petista Ângela Portela (RR) reiterou sua posição e afirmou que atos corriqueiros foram interpretados de maneira torta para configurar um crime que não existiu. Segundo ela, “esse não é um julgamento justo onde provas são desprezadas e debate é inútil”, disse.

A senadora agradeceu o apoio que a presidente deu ao seu Estado durante seu governo. Segundo ela, pela primeira vez, Roraima recebeu tratamento digno. “Dilma concretizou um desejo antigo, que é a transferência de terras da União para o Estado. Medidas vão liberar áreas para o desenvolvimento econômico”, afirmou.

Ao final de sua fala, Ângela disse que irá se manter do lado de quem defende a moralidade pública. “Neste momento, o voto popular tem o seu funeral”, disse.