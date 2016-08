A Norwegian Cruzeiros renova seu site

A Norwegian Cruzeiros renovou seu site e o público brasileiro poderá descobrir todas suas melhoras. A nova página mantém a cor azul que representa à empresa, mais adiciona opções para que os passageiros possam planejar sua viagem com mais facilidade.

Na página principal da Cruzeiros Norwegian, encontrarão ofertas de última hora, um detalhe de cada um dos navios para escolher o mais adequado, mais de 150 alternativas de viagens de férias, explicações da documentacao necessária e propostas de excursões terrestes para completar sua aventura.

A Norwegian oferece 29 opções de jantar e a flexibilidade de escolher em que horários fazê-lo. Além disso, os passageiros poderão curtir do servico de entretenimento dentro dos navios, com espetáculos da Broadway como “Rock of Ages” ou “After Midnight”. Também há shows de illusionismo, acrobatas, trapezistas e músicos! A programação inteira está disponível na página.

Na página também se destaca que a Norwegian Cruzeiros foi eleita como a “Principal Empresa de Cruzeiro Marítimo da Europa” pelo oitavo ano consecutivo, como “Principal Empresa de Cruzeiro do Caribe” pela terceira vez e “Melhor Linha de Cruzeiros do Mundo em Navios de Grande Porte” pelo World Travel Awards.