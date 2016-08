Comissário europeu diz que o Brexit pode não se tornar realidade

O comissário europeu para a Economia e a Sociedade Digital, o alemão Günther Oettinger, afirmou que tem dúvidas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), em uma entrevista publicada pelo jornal Bild .

“Partimos do princípio de que o voto dos cidadãos é politicamente vinculante para o governo britânico”, disse.

“Mas é possível que a opinião pública mude se a situação econômica se deteriorar após o Brexit”, completou.

“Em qualquer caso não apostaria muito a favor do Brexit”, concluiu.

De acordo com Oettinger, quanto mais aguardar o Reino Unido para colocar em prática o processo de saída “mais incerta será a situação econômica e política”.

A primeira-ministra britânica Theresa May disse em várias oportunidades que não invocará o artigo 50 do tratado europeu de Lisboa — que equivale a notificar oficialmente a ruptura com a União Europeia — antes do fim do ano.

Uma vez invocado o artigo, o país terá então dois anos para negociar a saída.