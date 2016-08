Patrícia Abravanel supera audiência de Xuxa e Porchat

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

O programa Máquina da Fama, do SBT, conseguiu um bom índice de audiência na última segunda-feira, 29, quando conseguiu superar dois concorrentes de peso da Record, Fábio Porchat e Xuxa.

No horário em que o programa apresentado por Patrícia Abravanel foi ao ar simultaneamente ao Programa Xuxa Meneghel, entre 23h28 e 00h15, marcou 6,5 pontos em média, 2,1 pontos a mais que a concorrente.

Já entre 00h16 e 00h36, o programa teve 5,5 pontos de audiência, contra 4,7 do talk-show de Porchat. No total, a média geral do Máquina da Fama foi de 6,2 pontos, 13,2% de share e 9 pontos de pico, enquanto a programação da Record teve uma média de 4,5 pontos.