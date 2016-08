Polícia paulista prende mais três pessoas por assalto na Prosegur

Três pessoas foram presas hoje (30) acusadas de participação no assalto a uma transportadora de valores em Santos, no litoral de São Paulo. Em julho, duas pessoas já tinham sido presas pelo mesmo crime e, no dia 19 de agosto, um terceiro suspeito de participação no assalto também foi preso.Os nomes dos presos não foram divulgados, mas a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que dois deles foram presos na zona leste da capital paulista e um em Caraguatatuba, litoral de São Paulo.

A Justiça decretou que eles ficarão presos temporariamente por 30 dias. Os três foram encaminhados para o 5º Distrito Policial de Santos e vão responder pelos crimes de roubo e latrocínio. A secretaria não revelou se ainda há foragidos.

O assalto à empresa Prosegu, na cidade de Santos, ocorreu na madrugada de 4 de abril e terminou com dois policiais e um morador de rua mortos. Houve perseguição e a Via Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral, teve de ser interditada.