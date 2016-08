Governo de MS cobra 1,9 mil contribuintes com o IPVA em atraso

Proprietários têm cinco dias para quitar dívida sem correrem o risco de irem para Dívida Ativa

Divulgação

A Procuradoria do Estado listou 1,9 mil contribuintes que estão com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) em aberto. Eles têm cinco dias para regularizar a situação antes de serem inscritos na Dívida Ativa. A relação foi publicada nesta quarta-feira (31) no Diário Oficial do Estado.

Na lista, consta o nome do proprietário, número do CPF ou CNPJ, os anos em que o imposto está aberto e a placa do veículo.

Segundo a publicação, os contribuintes correm o risco de terem seus nomes inscritos na Dívida Ativa do Estado, que é o conjunto de débitos de pessoas jurídicas e físicas com órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Diante da inscrição na Dívida Ativa, os órgãos podem acionar a Justiça para conseguir a quitação.

Quem tiver interesse em quitar as dívidas ou obter mais informações pode comparecer na Coordenadoria de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos, localizada na Rua João Pedro de Souza, nº 966, no Centro de Campo Grande.

A lista está publicada da página 16 a 34