AX4B e Webmotors fecham parceria e reformulam sistema de atendimento para potencializar experiência dos clientes e usuários

Marca brasileira do segmento automotivo, a Webmotors se aliou à AX4B – parceira oficial da Microsoft em soluções e softwares para o mercado nacional – para adotar um novo modelo de gestão e atendimento. O acordo foi assinado pela necessidade sentida pela empresa em ter um fornecedor que estivesse em sintonia com seu crescimento e também com a busca pela excelência no trato com clientes e usuários, que já são cerca de cinco milhões. A Webmotors contava, anteriormente, com uma companhia terceirizada para o trabalho de call center, que recebe uma média de 500 telefonemas diariamente. Para tornar o atendimento mais qualificado e objetivo, há cerca de um ano decidiu internalizar os profissionais, de modo que pudessem incorporar a cultura da empresa.

Segundo Danielle Teixeira, Líder do projeto Help Motors – nome dado ao atendimento -, a escolha da AX4B como parceira se deu pela experiência comprovada em projetos de call center e as boas práticas reconhecidas pelo mercado. “A consultoria especializada e o modelo de negócios apresentados foram essenciais para assinarmos o acordo”, garante. Christiane Borghesan, Supervisora Atendimento, acrescenta que foram indicadas soluções que visavam aperfeiçoar as interações com os clientes. “Foi uma proposta além do escopo do projeto e pudemos enxergar a qualidade do trabalho”, explica.

Através do software Microsoft Dynamics CRM, oferecido pela AX4B, diversos dados são consolidados e utilizados de forma simples pelos atendentes, o que garante mais agilidade e eficiência.

“A medida diminuirá o tempo médio de atendimento, além de aumentar a produtividade dos profissionais”, explica Flávio Vasconcellos, gerente de CRM da AX4B, ao acrescentar que o acesso às informações gerenciais ajuda no processo de tomadas de decisões estratégicas. “Queremos adotar um conceito de gestão de ponta a ponta, integrando os diversos canais de venda e atendimento, que hoje contam com contatos via portal, email, telefone e chat”, complementa.

Sobre a AX4B – Com 10 anos no mercado, a empresa brasileira AX4B é especialista em plataformas Microsoft para soluções corporativas e gestão de negócios. Com 120 funcionários e clientes de peso – entre eles a rede de cinemas Cinemark, Rede Unimed, BM&FBovespa, Grupo Pearson, Webmotors e Sttutgart Porsche – recebeu, em 2015, o prêmio “Microsoft President’s Club” que é conferido para apenas 5% dos maiores e mais inovadores parceiros Microsoft ao redor do mundo, também em 2015 recebeu o certificação “Microsoft Gold Cloud Platform”, uma garantia de que é preparada para criar soluções de infraestrutura com alta qualidade utilizando os data centers da Microsoft ao redor do mundo. Entre seus produtos, destacam-se o Dynamics CRM – gestão de relacionamento com clientes em diversos canais, com informações reunidas em uma plataforma digital – e o ERP Dynamics AX – que integra processos e departamentos de uma companhia de forma ágil e simplificada.

Sobre a Webmotors

A Webmotors foi criada em 1995, no início da internet brasileira. É a pioneira e uma das mais importantes marcas do segmento automotivo nacional. No histórico da empresa, destaca-se a participação do Grupo Santander Brasil, uma das maiores instituições financeiras do mundo, que passou a ser seu principal controlador, logo após a aquisição do ABN AMRO, em 2002. Em abril de 2013, o grupo australiano Carsales, maior website de classificados e serviços para autos da Oceania e um dos principais do mundo, adquiriu 30% do capital acionário da Webmotors, acelerando ainda mais o seu crescimento.

Com 30 milhões de visitas mensais, a Webmotors oferece a seus clientes (vendedor e comprador) um amplo e completo serviço de classificados de veículos novos e usados – com mais de 350 mil ofertas por mês – e produtos específicos às revendas e empresas que atuam no ramo automotivo. A informação sobre o setor automotivo também é destaque na revista Webmotors. O usuário tem à sua disposição as mais diversas notícias, como lançamentos, testes, comparativos, dados técnicos e guias de compras.

Fonte: Barcelona Soluções Corporativas