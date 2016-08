Livro retrata uma história de vida repleta de superações

Tetraplégico há 27 anos devido a um acidente, Waldir de Lazzari tem mais de 200 composições gravadas por grandes ícones da música

Existe uma receita para superar as adversidades? Seria possível determinar o real valor de uma vida? Qual o papel representado pelo amor, gratidão e coragem nesses momentos?

“Minha lição de fé“ conta a história de Waldir de Lazzari (53), ex-metalúrgico, que ficou tetraplégico aos 24 anos de idade no decorrer de um jogo de futebol. Mesmo frente a esse empecilho, Waldir conseguiu superar cada uma das barreiras impostas por suas limitações físicas. Atualmente é locutor, escritor, palestrante e compositor de sucessos de alguns dos maiores ícones da música sertaneja, como Zezé di Ca­margo & Luciano, Leonardo, Daniel, Cristiano Araújo, entre outros.

Com exemplos de lutas e superações, conquistas e vitórias, o livro elaborado por Waldir e Carlos Magalhães narra suas experiências, e embora o acidente seja relatado, não foca em lamentações, mas na superação pessoal e emocional que Waldir enfrentou e enfrenta até hoje.

O lançamento com sessão de autógrafos acontecerá no dia 20 de fevereiro, na Livraria da Vila – Shopping JK Iguatemi (Av. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi – São Paulo/SP), com início às 15h.

