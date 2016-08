Jó Miranda recebe Alinne Araújo no Forró do Talco

Em clima de despedida do Brasil rumo à Europa a cantora Alinne Araújo (banda Fulôrrozeira), seguidora da eterna rainha Marinês, volta ao Forró do Talco para fazer a festa na próxima edição junto com o anfitrião Jó Miranda. O show acontece no domingo (04), na casa de shows Cubanakan, que abre os portões às 19h30.

“O Talco se tornou uma extensão da nossa casa, onde recebemos grandes amigos e a Alinne é uma das pessoas que acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Essa participação será uma festa de despedida para ela, que está indo com a família para Portugal”, afirma Jó Miranda.

O Forró do Talco, que acontece há quase cinco anos consecutivos, é um projeto que contribui para o fortalecimento do forró pé de serra em Salvador. Com músicas autorais e sucessos de grandes ícones do gênero e da música popular brasileira, o sanfoneiro anima o público passeando pelo baião, xote, xaxado e muito forró.

Serviço:

FORRÓ DO TALCO

DATA: 04 DE SETEMBRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 19H30

LOCAL: CUBANAKAN

ENDEREÇO: Avenida Otávio Mangabeira, 3185 – Jardim de Alah

ATRAÇÕES: JÓ MIRANDA E ALINNE ARAÚJO

COUVERT: R$ 20,00 no dia do evento. Nomes enviados para a lista no e-mail listajomiranda@hotmail.com pagam apenas R$ 10,00.

MAIS INFORMAÇÕES: 9 9139-1186/3012-8147

Fonte: Imprensa Social Luciana Amancio