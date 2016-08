Pesquisa de intenção de voto em Itajaí

O Instituto de Pesquisa Avantis (IPA) acaba de divulgar uma pesquisa de intenção de votos para prefeito em Itajaí. A amostra englobou 780 eleitores, em um universo de 143.131 votantes da cidade, entre os dias 23 e 24 de agosto. Na questão aberta, que não apresenta o nome dos candidatos, chamou atenção o alto índice de eleitores que ainda não decidiram seu voto, somando 82,2%.

O nome mais citado na intenção de votos da pesquisa aberta foi da política Anna Carolina Martins (PSDB), com 43,2% da preferência, seguida pelo ex-prefeito Volnei Morastoni (PMDB), com 38,8%. Logo atrás vem o candidato João Paulo Tavares Bastos (PP) com 16,5%. Thiago Morastoni, que não está concorrendo, foi citado e ficou com 1,4%. Quando apresentado para os eleitores os nomes dos candidatos, as colocações ainda se mantiveram as mesmas, com mudanças maiores no percentual do candidato João Paulo e do número de indecisos: Anna Carolina ainda aparece em primeiro, dessa vez com 43,8%, seguida por Volnei Morastoni com 39,7%. O candidato João Paulo vem em seguida com 9,5% e a porcentagem de eleitores que ainda não decidiu é de 6,9%.

Outro aspecto pesquisado foi o índice de rejeição dos candidatos, ou seja, aquele que os eleitores não votariam de jeito nenhum. O candidato João Paulo lidera a lista com 36,3%, seguido logo atrás pelo candidato Volnei Morastoni, com 35,4% e Anna Carolina com 18,8%. 9,5% dos eleitores disseram não saber. A mostra da pesquisa foi composta, em sua maioria, por mulheres (61%), com ensino médio completo (36,5%), sendo a maior parte da classe D (42,6%).

Fonte: Na Mídia.comn