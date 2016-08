PRF apreende 15 kg de maconha que seria levada pa MG por menor de idade

Na noite dessa quarta-feira (30), por volta das 19:00 horas, na BR 163, Km 267, em fiscalização na cidade de Dourados, a equipe do Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal abordou o ônibus de empresa que faz o itinerário Ponta Porã x São Paulo e realizou vistoria do bagageiro externo utilizando os cães farejadores de drogas, onde foi localizado 15 kg de maconha em uma mala, pertencente a passageira menor de idade R. A.V.E., (16), moradora na cidade de Divinópolis/MG. A mesma disse ter sido contratada para levar a droga até a sua cidade.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Dourados para as devidas providências.

Fonte: PRF/MS