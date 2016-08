Hospital São Rafael realiza 3ª Mostra de Trabalhos da Segurança e Qualidade

Do Hospital São Rafael



Os 10 melhores trabalhos, desenvolvidos por colaboradores do Hospital São Rafael (HSR), para o aperfeiçoamento da gestão de segurança e qualidade da unidade de saúde foram apresentados, nesta terça-feira (30), no auditório da Instituição. As explanações fazem parte da 3ª Mostra de Trabalhos da Segurança e Qualidade, promovido pelo HSR, com o intuito de eleger as soluções que melhor contribuam para a sustentabilidade e desenvolvimento do Hospital e já se consolidaram como parte do calendário fixo da instituição.

Para realizar a ação, a equipe do Núcleo da Qualidade e Segurança fez várias oficinas, voltadas para os colaboradores, com o objetivo de reforçar a utilização do método do PDCA, que significa: planejar (Plan); fazer ou executar (Do); verificar ou controlar (Check); e agir ou consolidar (Act).

De acordo com a gerente de Qualidade e Risco, Jacqueline Canuto, o método utilizado pela unidade, possui uma proposta de abordagem organizada para a solução de problemas. “Assim, podemos orientar de maneira efetiva, a preparação e a execução de atividades planejadas para diversos tipos de situação, que possam ocorrer na instituição”, pontua.

Premiação

Os trabalhos foram apresentados de forma oral, para uma Banca Julgadora composta por avaliadores internos e convidados de outras instituições. Este ano, a ação contou com a participação de representantes do Hospital do Subúrbio e do Hospital Santa Izabel, ambos em Salvador.

Os trabalhos avaliados pela Banca Julgadora serão premiados considerando, 1°, 2° e 3°lugar, ou seja, ouro, prata e bronze. Serão premiados mais duas categorias, a de Inovação e outra realizada através da votação publica, na qual os colaboradores poderão eleger o melhor trabalho. Todas as áreas da unidade (assistenciais, administrativas e de apoio) estão envolvidas com a Mostra. Desde o dia 23, os materiais estão expostos no andar Térreo do HSR.

Fonte: Lume Comunicação