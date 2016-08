Governo de SP autoriza abertura de concurso para Polícia Militar

O governador Geraldo Alckmin autorizou a abertura de concurso para preenchimento de 5,4 mil vagas para soldado de 2ª Classe, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (31).

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 2.357,76, além do adicional de insalubridade de R$ 571,51. O provimento do efetivo deverá ocorrer em duas etapas, maio e novembro de 2017.

Após aprovados em todas as etapas do concurso, os alunos passarão pelo Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, com duração média de um ano, na Escola Superior de Soldados (ESSd).

O curso confere ao formando o grau de técnico de nível superior em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.

Requisitos e avaliações

Para concorrer, é necessário ser brasileiro, ter concluído o Ensino Médio, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, ter entre 17 e 30 anos, além de não possuir antecedentes criminais. A altura mínima para homens é de 1,60 metro de altura e, para mulheres, 1,55 cm.

É preciso também ser habilitado em qualquer categoria da Carteira de Motorista entre “B” e “E”. Se for agente público, não pode ter respondido ou estar respondendo a processo administrativo.

Os candidatos serão avaliados em uma prova escrita, com questões objetivas, e redação. Os aprovados passarão por teste físico para verificar o condicionamento físico, além de exames de saúde e psicológico. A última etapa é um processo de investigação social e análise de documentos e títulos.

Fonte: SSP