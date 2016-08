Banda Damian, de Itajaí, conquista vaga na semifinal do Didge Garage Band

A terceira edição do Didge Garage Band, evento realizado pelo Didge Steakhouse Pub, de Balneário Camboriú, está caminhando para a reta final. Nesta terça-feira, 30, a banda Damian, de Itajaí, conquistou uma vaga na semifinal do festival de bandas amadoras. Quatro bandas já se classificaram para a próxima etapa. As disputas acontecem todas as terças no pub australiano e vêm reunindo um bom público e muita torcida.

Os jovens da Damian venceram a banda Johnny Pancho, de Florianópolis, que terá uma nova chance na repescagem, que acontece no próximo dia 13. Eles enfrentarão outras três bandas: Stoned, Wolf Age e Noid. Quem vencer, disputa uma vaga na semifinal contra a Super Nova Jam. Os vencedores, da Damian, já podem comemorar e respirar aliviados porque não vão precisar passar por mais essa disputa. O grupo formado por Igor Pedroni (guitarra), Matheus Seara (vocal), João Guilherme Giordani (bateria) e Denis Oliveira (baixo) são estudantes do Conservatório de Música de Itajaí e tocam juntos há um ano. Igor salienta que, para eles, participarem do Garage Band é motivo de orgulho e felicidade. “Já vivemos da música e o DGB está sendo um incentivo a mais”, explica.

Participantes estão surpreendendo

O organizador do evento, Beto Moser, conta que agora as disputas estão ficando cada vez mais acirradas. “Todas as bandas estão surpreendendo. Mesmo sendo jovens, eles estão muito bons”, afirma. Beto acredita que o nível das bandas aumentou por conta da excelente premiação, que é totalmente focada na profissionalização dos grupos. O intuito é que o grupo vencedor saia pronto para começar a trabalhar.

O primeiro lugar vai ganhar a criação de sua identidade visual completa, com fotos e logomarca, cedidos pelo Estúdio de Design Gustavo Seeling, a gravação de um videoclipe, que será feito pelo canal Milkie TV, um EP com duas músicas gravadas pelo Estúdio “S”, kit com roupas e acessórios BMoser Simple Life e passaporte para o parque Beto Carrero World. A criação da identidade visual e o passaporte também valem para a banda que conquistar o segundo lugar na competição.

Opinião do júri

O músico Chico Salvador salientou o quanto está feliz com as apresentações e com essa edição, pois nota que a qualidade musical dos participantes vem melhorando cada vez mais. “Os participantes são muito jovens e muito talentosos, e isso é incrível, muito bacana mesmo. Essa iniciativa deles em participar do festival também é excelente, porque mostra que eles buscam a profissionalização desde cedo. Hoje não há muito espaço na região para bandas amadoras, e essa chance que o Didge dá é maravilhosa. Os jovens músicos precisam aproveitar”, opina.

Já o também músico David Lemerick, da banda Codename Jack, elogia a iniciativa das bandas em apresentarem conteúdo autoral. “No ano passado havia poucos grupos que apresentavam, era mais cover. Tendo músicas autorais a banda tem mais chance de se profissionalizar. É muito interessante eles estarem mostrando o que pensam dessa forma”, afirma.

Confira as bandas já classificadas para a semifinal

The Beth

Melodialise

Lily Aldrin

Damian

Crédito das fotos: Renata Rutes

Legenda: A banda Damian, de Itajaí, conquistou vaga na semifinal do festival de bandas amadoras do Didge/SECOM