Crise econômica alavanca turismo nacional

Variação do dólar deixou os destinos brasileiros mais atraentes e aumentou fluxo de visitantes

A crise econômica que atingiu o Brasil nos últimos meses fez com que muitos brasileiros escolhessem destinos nacionais no momento de planejar suas férias. A expectativa era de que, quando o dólar começasse a baixar, o comportamento mudasse e os destinos internacionais voltassem a figurar entre os mais buscados, porém o interesse em cidades brasileiras continua grande.

De acordo com pesquisa da agência online ViajaNet, no primeiro semestre de 2016, entre os 70 destinos mais vendidos, apenas 6 eram internacionais: Nova Iorque, Miami, Buenos Aires, Santiago, Los Angeles e Lisboa. Em 2015, Nova Iorque e Miami estavam no top 10 de destinos mais buscados, mas neste ano apenas a Big Apple aparece neste ranking.

“Na hora de calcular os gastos – valor de passagens, hospedagem e demais investimentos – os brasileiros optavam por buscar as belezas naturais aqui do Brasil”, afirma Gustavo Mariotto, Marketing Manager do ViajaNet.

Cidades brasileiras experimentaram aumento no turismo

Seja pela grande propaganda de destinos nacionais, promovida principalmente pelos eventos de grande porte que o país recebeu nos últimos anos, ou pelo aumento do dólar, os brasileiros conheceram melhor o seu país, despertando o interesse e criando novas possibilidades.

Salvador e Recife, por exemplo, foram as cidades que mais receberam turistas nesse primeiro semestre, de acordo com os dados divulgados pela agência de viagens online.

“Em um cenário que os viajantes continuam receosos e as companhias aéreas oferecem cada vez mais ofertas, os destinos brasileiros se mantém aquecidos pelo interesse de quem busca diversão e economia”, confirma Mariotto.

