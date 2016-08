Joalheria Pandora apresenta a coleção Encanto Vintage

A nova coleção da joalheria dinamarquesa Pandora, Encanto Vintage, revela diferentes formas de traduzir a singularidade feminina. Para essa temporada a marca busca inspiração em elementos vintage. A mistura de traços arquitetônicos e formas da natureza cria um contraste único que permeia toda a coleção. Elementos modernos são misturados a uma série de peças clássicas, que trazem o glamour de épocas passadas para designs contemporâneos. Para conhecer, visite nossa loja no Shopping Campo Grande.

A coleção Encanto Vintage é dividida em seis linhas diferentes que ditam o tom da estação mais aconchegante do ano, são elas: Gotas de Orvalho, Petite Memories, Era Uma Vez…, Encanto Vintage, Celebrando a Vida e Brilho Pandora.

Conheça mais detalhes da coleção:

Gotas de Orvalho

As gotas de orvalho que enfeitam a natureza nas manhãs de outono serviram de inspiração para criar uma linha de destaque com pedras esféricas polidas e Pavés de Zircônia Cubica cravejados na Prata de Lei. Anéis, brincos e colares que remetem os pingos de água iluminados pela luz da manhã são opções delicadas para compor um visual suave e elegante. O par de brincos Gotas de Poesia Brilhantes é o destaque da linha: a peça versátil pode ser usada com ou sem o detalhe de pavê pendurado, abrindo possibilidades para compor diferentes looks.

Petite Memories

Lembranças especiais são aquelas que nunca se apagam das nossas memórias. Pensando nisso, a joalheria Pandora criou uma linha especial para reunir os fragmentos mais belos do nosso passado, aqueles que escolhemos manter vivos. O tradicional medalhão vitoriano serve de inspiração para a criação do Pandora Petite Locket, uma peça moderna que traz o mesmo conceito nostálgico do modelo inglês: o de guardar lembranças perto do coração.

A peça traz pequenos objetos que parecem flutuar no centro de um círculo feito de Prata de Lei. As miniaturas ficam soltas entre duas camadas de Vidro de Safira.

Os conjuntos Celestiais, Amor Eterno e Amor&Família, trazem três pequenas miniaturas e significados diferentes.

Uma homenagem a um tempo passado interpretado a partir de um ponto de vista inovador e contemporâneo, o Pandora Petite Locket é a peça ideal para quem busca um presente especial para alguém querido.

Era uma Vez…

Basta virar uma página para mergulhar em um antigo universo de fantasias. Nessa temporada, os contos de fadas inspiram uma linha da Pandora dedicada à magia e às criaturas fantásticas que tomam forma em peças de Prata de Lei. Na linha Era Uma Vez… os sonhos de um mundo encantado são reinterpretados em Charms que remetem à realeza, como o Charm Pendente Coração Real e os Charms Príncipe e Princesa.

Encanto Vintage

A linha Encanto Vintage, tem inspiração nostálgica na elegância de décadas passadas. A série de anéis, colares e brincos aposta no glamour e no brilho e promete compor looks elegantes para qualquer ocasião. O carro chefe da linha é o anel Encanto Vintage. A peça traz uma zircônia cúbica solitária em formato de diamante envolvida por formas abstratas e cheias de brilho, que busca referências no estilo Art Déco.

Celebrando a Vida

Momentos únicos ganham peças especiais da joalheria Pandora para serem festejados com estilo e muito carinho. A linha Celebrando a Vida traz Charms de Prata de Lei, Ouro 14k, Zircônia Cubica e Esmalte Italiano que simbolizam os grandes pilares das nossas vidas, como a família e as relações de afeto. Essas relações são representadas por inúmeros charms que trazem o coração como destaque, como o Charm Coração Radiante e o Clipe Amor. Já o Charm Pendente Árvore da Vida simboliza o amor entre familiares. A peça de Prata de Lei e Zircônia Cúbica traz ainda detalhes em Ouro 14k.

Brilho Pandora

A coleção Brilho Pandora explora as linhas clássicas com o design limpo da Pandora. Seus fechos podem ser lisos ou cravejados com Zircônias. São longos colares e delicados Braceletes feitos de Prata de Lei e Ouro 14k com formas maleáveis e estruturadas.

Sobre a Pandora

A Joalheria Pandora foi fundada em 1982 em Copenhague, Dinamarca, e é uma das maiores joalherias do mundo. Desenha, fabrica, distribui e vende joias a preços acessíveis com um modelo de negócio integrado. A marca está presente em mais de 100 países nos seis continentes, com aproximadamente 9.000 pontos de venda, incluindo 1.800 lojas conceito, além das vendas por meio de seu e-commerce. A Pandora está no Brasil desde 2009, finalizou o ano de 2014 com 35 lojas e em 2015 praticamente dobrou este número, fechando o ano com 69 lojas conceito. Para conhecer mais a história Pandora, suas linhas e produtos, acesse o e-commerce ( www.pandorajoias.com.br ), o site institucional ( www.pandora.net ) ou o site do Grupo PANDORA ( www.pandoragroup.com ).

Fonte: Sato Comunicação