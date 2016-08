Newsletter Revista Dedução Edição n° 125

Por 61 a 20 , o plenário do Senado acaba de decidir pelo impeachment de Dilma Rousseff. O resultado – comemorado com aplausos por aliados do presidente interino Michel Temer – foi proclamado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que comandou o julgamento do processo no Senado, iniciado na última quinta-feira (25). Sem nenhuma abstenção. A posse de Temer ocorrerá ainda hoje.

Alckmin define novo secretário da Fazenda

O governador Geraldo Alckmin definiu nesta terça-feira, 30, o nome do economista Hélcio Tokeshi para substituir Renato Villela na Secretaria da Fazenda do Estado. O novo secretário assume o posto no dia 1º de setembro. Natural de Piracicaba, Hélcio Tokeshi é formado em economia pela USP, tem mestrado em economia pela Unicamp e doutorado pela Universidade Berkeley da Califórnia.

Pagamento de tributos federais com bens imóveis é possível?

Publicada em 15/07/2016, a Lei Federal 13.313, em seu artigo 4º, deu nova redação e disciplinou acerca da possibilidade do pagamento, em bens imóveis, para fins de extinção do crédito tributário da União Federal, conforme previsão contida no Código Tributário Nacional (CTN). Referida lei é resultado da conversão da Medida Provisória nº 719/2016, que havia alterado o art. 4º da Lei nº 13.259 de março de 2016.

Por que as empresas devem ficar atentas a Lei Anticorrupção?

Está em vigor desde 2013 a Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção. Em linhas gerais, ela pune empresas por atos de corrupção contra a administração pública. Os empresários precisam ficar atentos à nova norma, pois podem ser responsabilizados por práticas ilícitas mesmo se não houver envolvimento. “A companhia responderá por qualquer ato que beneficie a empresa, seja ele praticado pelo dono, representante, funcionário direto ou por um empregado terceirizado”, explica o advogado Fabricio Sicchierolli Posocco, do escritório Posocco & Associados Advogados e Consultores.

Fique atento ao calendário de obrigações da próxima semana

