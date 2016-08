Coronel David quer acabar com os buracos e a corrupção na lama asfáltica

O candidato a prefeito Coronel David (PSC), da chapa “Por Uma Campo Grande Melhor”, assume o compromisso de acabar com “indústria do tapa buraco” na Capital. Além de por fim a buraqueira nas ruas, ele propõe fiscalização eficiente para construir asfalto de qualidade e evitar desgaste rápido na pavimentação.

“Vou por fim à lama asfáltica existente”, garante o candidato. O objetivo é acabar com o desperdício do dinheiro público com a manutenção das vias. Só neste ano, o Orçamento da Prefeitura de Campo Grande com operação tapa buraco é de R$ 177,8 milhões.

Técnicos do município estimam que a manutenção das vias exigirá operação tapa buraco em 13,046 milhões de metros quadrados em 2017, o que significará aumento de 8,9% (1,1 milhão de m²) em relação ao ano passado, quando foram 11,9 milhões de m².

“Chega de má qualidade e corrupção nas obras públicas, chega de buraco nas ruas”, ressalta David. O objetivo é elevar a qualidade da operação de tapa buraco e do asfalto para fechar o ralo de desperdício do dinheiro público. O Plano de Governo propõe fiscalização eficiente para garantir pavimentação de qualidade e de acordo com os parâmetros contratados para evitar obras precárias, que se “desmancham” rapidamente. A proposta é fechar este ralo do dinheiro público.

O projeto é resgatar a tranquilidade do campo-grandense ao transitar pelas ruas e avenidas. Atualmente, o motorista sai de casa com medo de sofrer prejuízos e até acidente ao não conseguir desviar de buracos que tomam conta das ruas da Capital.

Além de acabar com os buracos e tornar mais eficiente a manutenção, Coronel David promete concluir as obras de pavimentação paradas, como o PAC Pavimentação, que prevê investimentos de R$ 311 milhões, e o PAC Mobilidade, com recursos assegurados para recapear vias e implantar corredores do transporte coletivo.

Reprodução: Assessoria de Imprensa direto do Gabinete Coronel David.

