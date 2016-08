ESPM no Cinema fala sobre plataformas e tecnologias digitais na próxima terça-feira

Primeiro ciclo do projeto aborda práticas de marketing digital

A dinâmica do marketing digital e toda a estratégia que gira em torno de anúncios e peças de comunicação será o tema abordado por Luciana Burger na próxima sessão conhecimento do projeto ESPM no Cinema, que acontece dia 6 de setembro, às 20h, em cinemas de todo o Brasil, em uma parceria da Cinelive com a ESPM. Os ingressos já podem ser adquiridos no site www.cinelive.com.br ou nas bilheterias dos cinemas participantes.

O espectador que for aos cinemas poderá fazer o download do material de apoio no site www.cinelive.disseminar.com.br e esclarecer dúvidas com a especialista durante o evento, por meio da #CineliveESPM. Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e o benefício de meia-entrada será aplicado de acordo com a legislação.

O projeto faz parte de uma iniciativa que promove o conhecimento e a utilização do cinema como um novo tipo de mídia. Para Nizan Guanaes, sócio e co-fundador do Grupo ABC, não existem meios tradicionais de comunicação, o que existe é o uso tradicional dos meios. “Todo mundo dizia que a televisão ia acabar com o cinema, só que hoje o cinema cresce cada vez mais, com realidade virtual, 3D e com todos os tipos de experiência. E, agora, o cinema é usado para a divulgação do conhecimento. Tenho muito orgulho de inaugurar este projeto”, ressalta o publicitário, que levou apaixonados pela publicidade para frente das telonas no último dia 16 de agosto.

Luciana Burger é profissional de Marketing Digital com larga experiência adquirida nos principais portais e empresas de tecnologia da América Latina. Juntou-se ao Terra Networks (Telefónica) em 2012 como Diretora de Operações Globais, após dedicar sete anos de sua carreira à área de publicidade da Microsoft (2005-2012), e ser responsável pela área comercial do Grupo Clarín (2003-2005). Em 2015, assumiu a diretoria da comScore Brasil, iniciando uma nova etapa em sua carreira. Com sólida formação acadêmica, ela desenvolveu uma carreira paralela como professora em universidades nos últimos 17 anos e leciona nos MBAs de Marketing Digital na ESPM.

Trailer da palestra: https://www.youtube.com/watch?v=vcs9btcx5DM

Confira a programação do projeto:

Ciclo 1 – Marketing Digital

06/09 – Plataformas Digitais e Tecnologia – A dinâmica do marketing digital: o que está por trás dos banners que nos perseguem?

13/09 – Produção de Conteúdo Digital – Content marketing

Ciclo 2 – Tendências em Comunicação com o Mercado

20/09 – Geração Millenium

27/ 09 – Transmídia e Storytelling

04/10 – Redes e Mídias Sociais

11/10 – Inbound Marketing

Ciclo 3 – Inovação e Criatividade

18/10 – Inovação e Design Thinking

25/10 – Inovação em Branded Content

01/11 – Mapas Mentais: como organizar pensamentos

08/11 – Criatividade para Inovação

Ciclo 4 – O Novo Consumidor Brasileiro

22/11 – Neurociência Aplicada ao Marketing

29/11 – Segmentação Psicográfica

Sobre a Cinelive

Pioneira em transmissão de conteúdo digital via satélite para cinemas, a Cinelive viabiliza apresentações ao vivo de espetáculos culturais e musicais, eventos esportivos e corporativos para redes de cinema de todo o Brasil. Com um modelo de transmissão que atende às necessidades dos exibidores e ao padrão das distribuidoras, a Cinelive nasceu da Casablanca Online – maior empresa de transmissão via satélite do Brasil – e já transmitiu eventos como Copa do Mundo, UEFA Champions League, Super Bowl, MET Opera, entre outros.

Sobre a ESPM

Fundada em 1951 com o nome Escola de Propaganda do MASP e sob o slogan ‘Ensina quem faz’, a ESPM tinha como filosofia, mantida até hoje, reunir profissionais do mercado para ministrar seu curso, associando a prática com a teoria. Em pouco tempo já era reconhecida como uma das principais instituições de ensino do País. A partir de 1974, deu início à sua expansão, inaugurando a ESPM Rio, no Rio de Janeiro. Em 1978 viriam os cursos de pós-graduação e, em 1985, inaugurou a ESPM Sul, em Porto Alegre. Considerada um centro de excelência no ensino de Comunicação, Marketing e Gestão, a oferta de novos cursos de graduação era o caminho natural a ser seguido. E desta forma, a ESPM ampliou seu portfólio: Administração (1991); Design (2004); Relações Internacionais (2006); Jornalismo (2011); Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão (2014); Cinema e Audiovisual (2015); e Ciências Sociais e do Consumo (2015). O início do século XXI também ficou marcado pela introdução dos programas de mestrado e doutorado. No próximo dia 27 de outubro comemora 65 anos de excelência acadêmica em marketing, comunicação e gestão, formando agentes de transformação.

Fonte: Press Porter Comunicação