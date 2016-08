Garmin lança relógio Forerunner 35

Multiesporte, relógio vem com tecnologia Elevate e mede frequência cardíaca no pulso, além de ser um smartwatch inteligente

A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, está lançando oo Forerunner 35, o seu mais novo relógio de corrida com GPS com tecnologia de frequência cardíaca no pulso Garmin Elevate, que permite aos corredores monitorar a sua frequência cardíaca 24 horas por dia, sete dias por semana – sem uma cinta peitoral. O Forerunner 35 é fácil de usar e monitora dados essenciais como distância, ritmo e recordes pessoais, graças ao GPS embutido, para os corredores poderem ver quão longe, rápido e onde eles correram sem precisar se preocupar em carregar também um celular.

Entre as corridas, o estiloso Forerunner 35 possui dupla funcionalidade como um monitor de atividades durante todo o dia, uma vez que conta os passos, calorias e intensidade de minutos, assim os usuários ainda podem registrar o progresso e as atividades quando eles não estão correndo. O Forerunner 35 também inclui funcionalidades de smartwatch, incluindo notificações inteligentes e controle de música diretamente do dispositivo. “É fácil levar a sua corrida a um nível mais elevado, graças ao Forerunner 35 com frequência cardíaca no pulso basta colocar o relógio e correr. Com uma série de recursos internos incluindo tecnologia Elevate e conectividade inteligente, o Forerunner 35 é a ferramenta perfeita para corredores que querem ficar em forma, se manter conectado e compartilhar o seu progresso”, afirma a gerente de marketing da Garmin do Brasil, Ilham Harati Dias.

O Forerunner 35 possui um design fino e elegante e um visor de alta resolução com contraste incrível, perfeito para visualização tanto em ambientes internos quanto externos. Além dos recursos de corrida, o Forerunner 35 possui vários perfis de esportes incluindo caminhada, ciclismo e atividades cardio para ajudar usuários a atingir suas metas de fitness dentro e fora do asfalto. Estiloso e leve, o modelo é confortável para usar o dia todo e para transições de uma corrida para um monitor de atividades e relógio inteligente. A bateria possui duração de até nove dias no modo relógio/monitor de atividades e até 13 horas no modo de treino.

Com alertas vibratórios para comandos de áudio de corrida, recordes pessoais de monitoramento de atividades e progresso de ritmo virtual, o Forerunner 35 ajuda os corredores a se manterem motivados e facilmente monitorar o seu progresso. Alertas vibratórios também podem ser configurados para chamadas recebidas, mensagens de texto, e-mails e eventos de calendário para que os usuários fiquem facilmente conectados sem precisar cavar um smartphone da sua bolsa, bolso ou mochila. Recursos adicionais conectados incluem controle de áudio, carregamentos automáticos e atualizações de software.

Durante todo o dia, o Forerunner 35 sincroniza automaticamente com o aplicativo Garmin Connect™ Mobile para salvar as estatísticas dos usuários para sua conta gratuita na comunidade fitness Garmin Connect. Os corredores podem também utilizar o Garmin Connect para compartilhar os seus treinos com amigos e familiares em tempo real com o Rastreamento ao Vivo2 , participar de desafios fitness online, analisar progresso de treino, definir e monitorar metas, compartilhar atividades com outros usuários Garmin connect etc.

O Forerunner 35 tem previsão de chegada ao Brasil a partir de outubro de 2016 com o preço sugerido de venda de R$ 1.699,00. O modelo pode ser encontrado em quatro cores: preto, verde limão, azul claro e branco. Para mais informações acesse www.garmin.com.br ou www.garminstore.com.br

1 Acesse Garmin.com/ataccuracy

2 Quando emparelhado com um smartphone compatível; acesse Garmin.com/ble