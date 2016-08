Governo autoriza concurso para procurador; salário passa de R$ 23 mil

Resolução que regulamenta o certame foi publicado nesta quarta-feira

Divulgação

O governo de Mato Grosso do Sul vai abrir concurso público para a carreira de Procurador do Estado. A resolução que estabelece o certame está no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (31) e normatiza como serão as provas e outros critérios para a seleção, mas ainda não informa a quantidade de vagas e salários.

Atualmente, os vencimentos mensais dos procuradores de Estado em Mato Grosso do Sul passam de R$ 23 mil, segundo dados disponíveis no Portal da Transparência do governo estadual.

Conforme a publicação, o concurso consistirá nas provas objetivas, oral e de títulos, além da investigação social do candidato e exames de saúde física e mental.

Para participar, precisa ser brasileiro, advogado inscrito na OAB-MS (Organização dos Advogados do Brasil seccional de Mato Grosso do Sul), estar quite com o serviço militar, estar no gozo dos direitos políticos e saúde.

Também não pode ter antecedentes criminais e precisa ter, na data do pedido de inscrição definitiva, pelo menos dois anos de prática profissional. No caso da boa conduta social, a questão será comprovada por meio de atestado de duas autoridades públicas municipais, estaduais ou federais.

O concurso, segundo prevê o documento, será dirigido pela comissão organizadora composta por cinco membros titulares, dos quais, quatro procuradores do Estado e um representante da Ordem dos Advogados.

Ainda não há data para publicação do edital, que será divulgado no Diário Oficial de MS. Lá constarão o número de vagas e os requisitos das inscrições. Cotas para negros, índios e pessoas com deficiência serão cumpridas de acordo com o que a legislação prevê, traz a resolução.

Entramos em contato com a Procuradoria do Estado, para conversar com o procurador-geral, Adalberto Neves Miranda, e saber mais detalhes do concurso, mas ele estava em reunião.

O documento completo pode ser conferido no Diário Oficial do Estado , de hoje, nas páginas 15 e 16.