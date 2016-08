Criança de 10 anos armada com revólver assalta mulher em bairro da Capital

Vítima foi ameaçada de morte caso não entregasse a bolsa

Divulgação

Na noite desta terça-feira (30), uma mulher, de 29 anos foi assaltada por uma criança, de aproximadamente 10 anos, armada em Campo Grande, no Bairro Nova Lima, segundo o boletim de ocorrência registrado na 2º Delegacia de Polícia Civil da Capital.

A vítima afirmou aos policiais, que por volta das 21 horas desta terça-feira (30) quando transitava pelas ruas do Bairro Nova Lima, foi abordada por dois bandidos, sendo que um deles armado com um revólver aparentava ter a idade de 10 anos, já o outro estava com uma touca preta cobrindo o rosto.

A criança teria apontada a arma para a mulher e a ameaçado de morte caso não entregasse a bolsa. Os dois fugiram em seguida e o caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma.