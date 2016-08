Mulher de PM achado morto assume assassinato

© Fornecido por New adVentures, Lda.

A esposa do policial militar desaparecido por 16 dias no Paraná, Ellen Federizzi, confessou na noite desta segunda-feira (15) que matou o marido.

A informação foi confirmada pelo delegado Fábio Amaro, da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), responsável pelo caso. Segundo o G1, ele não deu detalhes sobre como o assassinato pode ter acontecido, nem a motivação da mulher. Rodrigo Federizzi desapareceu em 28 de julho.

Ainda nesta segunda, o Instituto Médico-Legal (IML) confirmou que o corpo encontrado em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no domingo (14), é de Rodrigo Federizzi. A esposa do policial foi presa na quarta-feira (10) por suspeita de envolvimento no crime.

MSN Notícias