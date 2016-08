Janér Alvarenga é nomeado diretor-geral da Abin

O governo de Michel Temer nomeou Janér Tesch Hosken Alvarenga para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Para assumir a nova função, Alvarenga passou por sabatina e apreciação no Senado e também foi exonerado da chefia do Departamento de Inteligência Estratégica da Agência.

Ele entra em substituição a Wilson Roberto Trezza, que estava no comando do órgão há anos. Os decretos de nomeação e exoneração estão publicados no Diário Oficial da União (DOU).