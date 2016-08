Aichi Triennale 2016, um dos internacional maiores festivais de arte do Japão, está em andamento

NAGOYA, Japão, 31 de agosto de 2016 – Aichi Triennale 2016, um festival trienal de arte contemporânea, organizado a partir de iniciativa da Província de Aichi, e um dos maiores eventos do gênero no Japão, teve início em 11 de agosto.

Realizado sob o tema “Homo Faber: a caravana de arco-íris”, o 3o. Aichi Triennale tem locais espalhados em três cidades: Nagoya, Okazaki e Toyohashi, que é onde está uma das maiores comunidades de brasileiros expatriados do país. O número de artistas participantes (pessoas/grupos) é o maior na história do festival, com 119 artistas de 38 países/regiões. O festival começou bem, com mais de 10.000 visitantes no primeiro dia.

Em 10 de agosto, véspera da abertura, houve uma apresentação de abertura de Dani LIMA do Brasil, com uma recepção com a presença de cerca de 1.500 artistas e convidados celebrando o início de “viagem” de 74 dias. O diretor artístico da Trienal, Chihiro MINATO, disse em seu discurso de recepção. “Os seres humanos tem em curso uma viagem criativa desde tempos imemoriais. Como podem aqueles de nós que vivem atualmente manter esta jornada e continuá-la no futuro? Artistas de todas as partes do país e do mundo se reuniram em Aichi, trazendo com eles maravilhosas obras de arte. Eu gostaria de compartilhar esta oportunidade preciosa com tantas pessoas quanto for possível”.

A produção de ópera do festival, “A flauta mágica”, irá iniciar em meados de setembro. Previsto para começar em 6 de outubro, as Semanas de Arco-Íris terão apresentações e workshops de 10 artistas e empresas, incluindo Israel Galvan e a empresa DCA liderada por Philippe Decoufle.

Em outubro também é esperado um simpósio internacional de dois dias com especialistas, como diretores de arte de festival e curadores do Japão e do exterior, e pessoas envolvidas com cultura e artes da Província de Aichi. O simpósio visa apresentar perspectivas externas para serem exploradas, no contexto do Aichi Triennale, agora em sua terceira edição, maneiras de ajudar as artes, semear a cultura e enraizá-la.

O Aichi Triennale, apresentando tanto arte visual contemporânea (exposição internacional de arte, filme, etc.) como apresentações de palco (incluindo dança/ópera), acontece durante 74 dias, indo até 23 de outubro de 2016.

Site do filme Aichi Triennale 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=sMgwfNXf-SE&feature=youtu.be

FONTE Aichi Triennale 2016 Executive Committee Secretariat