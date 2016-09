“Arquivo Musical”, da Rádio Bandeirantes, faz seu terceiro grande Baile no Clube Piratininga

São Paulo, 1º de setembro de 2016 – O programa Arquivo Musical, da Rádio Bandeirantes, acostumado a embalar as manhãs dos seus ouvintes, promove o seu terceiro grande baile. As duas primeiras edições tiveram tanta repercussão entre os ouvintes que a festa precisou ser ampliada. Desta vez, o baile será em dois dias – 9 e 10 de setembro – a partir das 21h, no tradicional Clube Piratininga (Alameda Barros, 376 – Santa Cecília). No dia 9, sexta-feira, o som será comandado pela orquestra Radio Big Band, com shows especiais de dois ícones da música brasileira: Edith Veiga e Roberto Luna. No dia 10, sábado, a Radio Big Band também comanda a festa, com a participação especial de Altemar Dutra Jr. O preço do ingresso com mesa é R$ 50,00 por pessoa. Pode ser adquirido no site www.didabailes.com.br. Informações pelo telefone 11-3666-0376 ou através do site.

O Arquivo Musical está no ar há 53 anos, sempre na Rádio Bandeirantes. Sua notável audiência, quantitativa e qualitativa, chega à casa de 100 mil ouvintes por minuto. Grandes e históricos apresentadores passaram pelo microfone do programa, como Odayr Baptista, Jorge Helal, Lourival Pacheco, Muibo César Cury e Antônio Carvalho. O programa, que vai ao ar aos domingos pela manhã, das 6h às 8h30, é apresentado há cinco anos e meio pelo jornalista Ronald Gimenez, também editor-executivo da Rádio Trânsito.

Segundo Gimenez, o Arquivo Musical “é um desfile de clássicos de todos os tempos, com os grandes intérpretes das canções nacionais e internacionais”. Apesar de ter mais de meio século de história, o Arquivo Musical segue criando novidades, como os bailes que acontecem deste 2014. “A ideia surgiu com os próprios ouvintes. Nossa produção recebeu muitas cartas, e-mails e telefonemas sugerindo que essas mesmas canções de sucesso fossem ouvidas em outra situação e ambiente, como em um baile”, conta o apresentador, que confessa estar ansioso com o evento: “É um grande passo realizar o baile com dois dias seguidos, em um momento tão difícil para a economia do nosso País. Mas nas duas primeiras edições muitos ouvintes ficaram de fora e decidimos que seria importante fazer a festa desta vez em duas datas. Não vejo a hora de começar! Além de ser uma grande comemoração por toda a trajetória do programa, é sempre instigante a oportunidade de encontrar pessoalmente tantos ouvintes que nos conhecem apenas pelo rádio, muitos dos quais conhecemos também, mas não pessoalmente, porque são ativos com, como disse, suas cartas, e-mails e telefonemas”.

O Piratininga é um dos clubes de dança mais conhecidos e tradicionais de São Paulo. De acordo com Sérgio Zungalo, diretor do Dida Club, o clube passou recentemente por um lento, mas constante processo de conquista de um público mais jovem. Há poucos anos só era frequentado pelos mais velhos. As noites de sábado foram descobertas por grupos de jovens e passaram a ser consideradas cult, atraindo agora um público variado, que vai dos 30 aos 80 anos.

No repertório do Rádio Big Band estão previstas músicas Orquestradas (imortalizadas por nomes como Ray Conniff, Glenn Muller, Artie Show e Harry James), Lentas Dançantes (como BJ Thomas, “Rock’n Rool Lullaby”; “Barry White, “Just the way you are”; Bee Gees, “Love so right”; Geoge Michael, “Careless Whisper”; Johnny Rivers, “Do you wanna dance?”; KC and Sunshine Band, “Please don´t go” e Marvin Gaye, “Sexual Healing”); Anos 60 (como Roy Orbison, “Oh Pretty Woman”; Neil Sedaka, “Oh! Carol”; Earth Angel, “Temptations”; Elvis, “Blue Sued Shoes”; The Monkees, “I’m a Believer”; The Beatles, “Twist and Shout”, Chuck Berry, “Johnny B. Goode” e Bill Halley, “Rock Around The Clock”); e Anos 70 (como Donna Summer, “I Fell Love”; Bee Gees, “Night Fever”; Village People, “Macho Man”; Gloria Gaynor, “Never Can Say Goodbye”; “Diana Ross, “My Old Piano”; The Commodores, “Brick House” e ABBA, “Dancing Queen”.

O “3º. Baile do Arquivo Musical” é uma realização da Rádio Bandeirantes e do Dida Club, com o apoio do Diamonds Gourmet, da Gontof Comunicação e do site de relacionamento Coroa Metade.

Ficha Técnica:

Clube Piratininga – Al Barros, 376 – Higienópolis – http://www.didaclub.com.br/;

Nome do Evento: “3º. Baile do Arquivo Musical”;

Quando: dias 9 e 10 de setembro, a partir das 21h;

Banda: Radio Big Band;

Atrações especiais:

no dia 9, sexta-feira: Edith Veiga e Roberto Luna

no dia 10, sábado: Altemar Dutra Jr.

DJ: Roger Palm;

Informações: tel: 11-3666-0376 (de segunda a domingo, das 11h às 21h, com exceção do sábado, quando é das 11h às 19h) ou pelo e-mail: contato@didaclub.com.br (até o dia de cada evento, às 18h);

Compra de ingressos: pelo site www.didabailes.com.br ou pessoalmente (de segunda a domingo, das 11h às 21h, com exceção do sábado, quando é das 11h às 19h*) no 5º. andar do Clube Piratininga (adquirindo pessoalmente não há taxa de cartão).

Forma de pagamento: no site, todos os cartões; no Clube Piratininga, dinheiro e cartões Visa e Master (débito e crédito);

Ingressos: R$ 50,00, com lugar à mesa;

Classificação etária: 15 anos (dos 15 aos 18, desde que acompanhado por pai, mãe ou responsável);

Capacidade: 1.000 lugares (250 mesas de quatro pessoas)

Ampla pista de dança

Local para fumantes: não; Ar-condicionado: sim;

Serviço de manobrista (valet) na porta com o carro levado para o estacionamento e seguro de percurso total: R$ 25,00.

Saiba mais sobre a Rádio Bandeirantes em www.radiobandeirantes.com.br e siga a emissora nas redes sociais: https://twitter.com/RBandeirantes e https://www.facebook.com/radiobandeirantes

Fonte: Comuniquese2.comn