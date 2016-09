Bate-papo sobre feminismo e fluxo de consciência no estande da Primavera Editorial na 24a Bienal Internacional de São Paulo

Para a 24a edição da Bienal Internacional de São Paulo, a Primavera Editorial preparou uma programação especial. No dia 1 de setembro (quinta-feira), quem abre a programação de eventos com o bate-papo sobre feminismo, carreiras e anseios das mulheres é Joyce Moyses, autora de Mulheres Modernas, Dilemas Modernos. Ela vai discutir sobre como as mulheres de hoje estão fazendo suas escolhas, quebrando paradigmas e buscando felicidade.

No estande da Primavera Editorial, em parceria com a editora Empíreo, na 24a Bienal Internacional de São Paulo, tem lugar pra todo mundo! É que o espaço das editoras foi projetado com o objetivo de fazer os participantes se sentirem em casa. E é nesse ambiente poético e inspirador que vai rolar muito bate-papos sobre literatura, política, processo criativo e muito mais!

Os eventos, abertos ao público, terão a duração de uma hora e 15 minutos (30 minutos de bate-papo e 45 minutos para autógrafos). Haverá sorteio com distribuição de brindes 10 minutos antes do início de cada bate-papo.

O estande da Primavera Editorial está localizado Rua G estande 73.

Mais sobre a programação:

1 de setembro (quinta-feira)

15h: O novo feminismo, carreiras e outros anseios das mulheres

Bate-papo com a jornalista e escritora Joyce Moysés. Nem boazinhas nem contra os homens.

17h: Fluxo de consciência na Literatura

Bate-papo com o autor Menalton Braff, autor de mais de 20 obras e finalista do prêmio Jabuti.

19h: #PrimaveraNaBienalSPEuVou

Os blogueiros e booktubers Daniel Moraes e Marcos Rogério, dos Irmãos Livreiros, parceiros da Primavera, apresentarão os livros da Primavera Editorial. Com sorteio de livros e brindes!

Fonte: Lillian@Comunicação