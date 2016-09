Se há lobby sendo feito é por aqueles que colocam o lucro acima do capital humano

“Temos um excelente código de trânsito mas as penas são brandas e, como recursos, quem mata acaba ficando impune com a morosidade da justiça”, concluiu Yared . ‘A cadeirinha deve ser obrigatória, sim, e o lobby vem sendo feito não pelos fabricantes mas por profissionais do transporte particular que colocam o lucro acima da responsabilidade com a vida”.

Não houve consenso na audiência pública realizada em Brasília, esta semana. As comissões de Educação e de Viação e Transportes discutiram a obrigatoriedade do uso da cadeirinha em transporte escolar. A exigência está prevista em resolução do Contran e deve vigorar no próximo ano.

“É um absurdo falar em lobby de fabricantes quando se fala no uso da cadeirinha! Pesquisas comprovam que a cadeirinha pode reduzir em até 71% as mortes em acidentes “, afirmou a deputada federal Christiane Yared (PR) .

A afirmação soou como uma crítica aos representantes do transporte escolar que participaram da audiência. Segundo o dirigente da Associação Extremo Sul Transporte Escolar de São Paulo, Rubens do Carmo Ribeiro há um forte lobby das empresas querendo vender cadeirinhas e isso inviabilizaria o transporte particular. Ribeiro disse ainda que desconhece estatísticas oficiais de acidentes com crianças em vans escolares.

Yared lembrou que a cada ano, 2,4 mil crianças com até 14 anos de idade morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Segundo a deputada federal, na estimativa no Ministério da Saúde, nove em cada dez mortes poderiam ter sido evitadas com o uso de equipamentos de segurança adequados, a cadeirinha ou o cinto de segurança.

Sobre os equipamentos de segurança, Yared lembrou que propôs um projeto de lei que reduz, através da isenção de IPI, o preço dos equipamentos de segurança aos motociclistas e ciclistas. “Quando o PL 1221/2015 foi proposto por mim, usamos como base os dados do mapa da violência. Entre 1996 a 2011 , foi registrado um aumento de 932,1% nas mortes envolvendo motociclistas . Hoje os números continuam alarmantes e, com a redução do preço das motos, segundo a PRF, percebe-se que há um despreparo dos motociclistas nas rodovias. Muitos deles, nem têm CNH”.

A multa pela uso inadequado das cadeirinhas é de R$ 191,54. Ela é considerada gravíssima, e equivale a menos 7 pontos na carteira de motorista.

Fonte: Imprensa Social da Simone Hubert