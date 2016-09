Capital é a primeira a receber fase final do teste da vacina contra dengue

Governador de SP está em Campo Grande para solenidade

Secretário de Saúde de MS, Nelson Tavares. (Foto: Alcides Neto).

Campo Grande é a primeira capital a receber a fase final de testes da vacina contra a dengue, afirmou o secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Nelson Tavares. Nesta quinta-feira (1º), o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) e o prefeito Alcides Bernal (PP), recebem chefe do Executivo Estadual de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), no posto de saúde do Bairro Coophavilla II.

Nesta manhã duas pessoas serão vacinadas, mas o programa de testes prevê a aplicação das doses em 1,2 mil pessoas, que serão monitoradas por pelo menos cinco anos. A solenidade acontece na Unidade Básica de Saúde Coophavilla II – Doutor Aldredo Neder, localizada na Rua dos Recifes, s/n, ao lado do campo de futebol.

“Para nós, é muito bom (receber os testes), pois significa que as autoridades daqui estão em sintonia com as autoridades nacionais de saúde, como a Fio Cruz e o Butantan.”, ressaltou o secretário. Este último instituto é o responsável por produzir as vacinas.

Sinara Oliveira comemora chegada da vacina em Campo Grande. (Foto: Alcides Neto).

A vacina contra dengue, alvo de testes agora, é a primeira produzida completamente no Brasil. Para a cabeleireira Sinara Oliveira, 33 anos, a iniciativa é bancada. “Se chegar aqui eu vou tomar com certeza, porque eu mesma peguei dengue este ano”, se recorda.

O evento ainda não começou oficialmente no posto, que atende normalmente a população nesta manhã.