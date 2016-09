Marido mata jovem de 22 anos e mantém corpo em casa por 5 dias na Capital

Mau cheiro e sumiço da mulher denunciaram crime

Luana Santos Greco – Reprodução: Facebook

O corpo de Luana Santos Greco, de 22 anos foi encontrado na noite desta quarta-feira (31) em sua residência, no Bairro Santa Luzia depois que vizinhos acionaram a polícia por causa do forte odor que vinha do imóvel.

Segundo informações policiais, Luana já estava morta havia cinco dias na residência e o suspeito pela morte da jovem seria o marido identificado como, Gelvio Rosseto, de 26 anos.

Testemunhas afirmaram aos policiais, que o casal convivia havia três anos e que eram constantes as brigas entre eles. O autor seria dependente químico. Ainda de acordo com informações, no sábado (27) vizinhos teriam escutado uma briga entre o casal e barulho de vários objetos quebrando na residência. Luana foi morta no dia 27 de agosto.

Já no domingo (28), o autor foi visto por vizinhos no portão de sua residência com uma pessoa sobre o muro. Uma amiga de Luana teria perguntado para Gelvio sobre o paradeiro da jovem, mas ele, se mostrando indiferente, teria dito que não sabia onde a mulher estava.

Foto: Arlindo Florentino

Depois de cinco dias de sumiço da jovem e por causa do forte odor que vinha da residência, a polícia foi acionada pelos vizinhos que ao chegarem à residência encontraram várias marcas de sangue nas paredes da sala, da cozinha e do quarto.

No imóvel foi localizada uma faca com sangue e uma tábua de carne com fios de cabelo e sangue. O corpo da jovem estava no interior da residência. A mãe do autor disse em depoimento à polícia que o filho teria dito que tinha brigado com a mulher no domingo (28), e que esperaria segunda-feira (29), quando Luana fosse trabalhar para retirar as coisas da residência.

Já na segunda-feira (29), Gelvio afirmou a mãe que a mulher não teria ido trabalhar, e por isso, não teria retirado seus pertences da residência do casal. O autor foi preso em flagrante pelo assassinato da mulher.