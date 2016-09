Jamil recebe representantes do Lions para a 3ª Campanha Passos que Salvam em Andradina

Andradina/SP

O prefeito Jamil Ono (PT) recebeu a visita, na tarde desta quarta-feira (31), da presidente do Lions Clube Andradina Sul, Darcy Aparecida Belatto, e da coordenadora da ação, Cecília Troncoso Botura Calvoso, para conversarem sobre a terceira edição da Caminhada Passos que Salvam de Andradina.

Como já aconteceu nas edições anteriores, o Governo de Andradina através do prefeito Jamil vai ser parceiro da campanha que a tem a proposta de despertar e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer em crianças e jovens.

Com o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, as chances de cura são elevadas em até 95% e Jamil destacou a importância do envolvimento de todos neste tipo de campanha. “A caminhada é importante para sensibilizar os pais e a toda a sociedade na identificação dos sintomas”, comentou Jamil.

A caminhada acontecerá no dia 27 de novembro com saída da praça Antônio Joaquim de Moura Andrade até a José Yarid. Para participar basta adquirir o kit contendo camiseta, boné, cadarço e um squeeze (reservatório para beber água) com o custo de R$ 30.

Toda a quantia arrecadada será repassada para o tratamento de pacientes no Hospital do Câncer Infanto-juvenil de Barretos. A venda acontecerá em lojas da cidade e na sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Andradina).

Darcy explica que o Lions esta à frente da campanha para organizar e fazer a ação acontecer em Andradina e que é esperado o envolvimento e a participação de todos os clubes de serviço e da sociedade em geral.

O Governo de Andradina em parceria com Lions também através do Passos que Salvamrealizou a capacitação de um profissional da Saúde no curso “Sinais e Sintomas de Câncer Infantojuvenil”, e dessa forma ganhou conhecimento de como criar mecanismos que garantam um diagnóstico precoce, e se necessário, mais agilidade para as crianças serem transferidas a Centros Especializados.

Acompanhou também a secretária de Governo e Gestão participativa, Denise Silva, a secretária de Saúde e Higiene Pública, Jane Martins, a secretária de Promoção à Assistência Social, Lucineia Pereira, e o diretor da Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura, Edson Luiz Benatti.

Foto- lions– crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Caminhada acontecerá no dia 27 de novembro com saída da praça Antônio Joaquim de Moura Andrade até a José Yarid/SECOM