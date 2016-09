Arebo comemora dois anos com reestruturação de identidade visual

Nova marca traz elementos que remetem ao significado do nome da empresa

O antes e depois da marca



Arebo significa “cada dia” em Tupi. O termo, que expressa a ideia de evolução contínua, batiza a agência de assessoria de imprensa que, em apenas dois anos, atendeu mais de 50 clientes, desenvolvendo estratégias sólidas de comunicação para geração de credibilidade e imagem positiva, incluindo clientes em grandes veículos entre 2014 e 2016, com destaque para “Fantástico”, “Domingo Espetacular”, “Folha de S.Paulo”, “O Estado de S.Paulo” e diversos outros grandes nomes do jornalismo nacional.

Para comemorar a nova fase da assessoria de imprensa, a Arebo recebe reestruturação de sua identidade visual, feita em xilogravuras pelo Estúdio La.Bomba, empresa especializada em arte aplicada ao mercado de comunicação. “Escolhemos a xilogravura por ser uma arte tipicamente brasileira, que vai de encontro com o nome da Arebo e seu conceito originário do Tupi. Nos preocupamos em criar imagens que conversam entre si, todo item foi planejado dentro da estrutura de serviços da empresa, e os ícones são baseados na estruturação que a própria natureza nos dá sobre o ‘cada dia’, mostrando a evolução da semente até uma árvore. Já o logotipo tem a relação entre lua, sol e estrelas, que marcam as mudanças diárias”, destaca o Diretor de Arte do La.Bomba, Maurício Ribeiro.

“Para nós completar dois anos é importante não pela data, afinal, dois anos é muito pouco. Mas o que a Arebo vem conquistando em tão pouco tempo é realmente motivo de orgulho e reflexo direto do trabalho que temos desenvolvido no dia a dia. Somos procurados ativamente pela grande mídia e em apenas dois anos já somos convidados por grandes marcas para trabalharem conosco. É realmente motivo para celebrar”, comemora Andressa Dantas, Diretora Executiva da Arebo.

O trabalho desenvolvido pela Arebo tem sido destaque pela qualidade dos resultados e a agência tem em seu portfólio clientes nacionais e internacionais que creditam a qualidade e diferenciais da agência. “Não enxergamos assessoria de imprensa apenas como uma publicação sobre nosso cliente. Isso é apenas a cereja do bolo. Tem muito trabalho estratégico e de direcionamento de marca dentro de um plano de ação para as empresas que atendemos. Mas é o tipo de coisa que não dá pra falar, melhor mesmo é o cliente vir trabalhar conosco e entender a diferença nos resultados”, comenta Andressa.

Sobre o desenvolvimento da nova marca, Andressa explica que há algum tempo vinha pensando sobre a necessidade de incluir elementos que remetessem à origem do nome. “Arebo é um nome forte, e quando explicamos o porque da escolha do nome, os clientes apaixonam-se por ele assim como nós somos apaixonados.

Tudo muda a cada dia, principalmente na comunicação, e é preciso criar raízes sólidas para a construção de imagem positiva. Acredito que o processo de comunicação tem muita relação com os processos naturais e quando contei sobre isso ao pessoal do La.Bomba, eles aceitaram prontamente criar um trabalho que traduzisse essa ideia.

O trabalho antigo, desenvolvido pela Agência WA5 foi essencial para nos dar o profissionalismo que precisávamos e foi incrível. Porém, mudamos muito nestes dois anos e uma nova marca vem para brindar a nova fase da empresa e principalmente para dar a certeza aos nossos clientes de que estamos buscando as melhores soluções e nos atualizando para o melhor atendimento de suas contas a cada dia”, finaliza.