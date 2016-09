Encontro promovido pelo CTE reflete sobre soluções para o setor da construção

O Centro de Tecnologia e Edificações – CTE – por meio do programa EnRedes – Encontros e Redes da Construção promove no dia 15 de setembro uma oficina para discutir conceitos, práticas e soluções adotadas em projetos para aumentar a produtividade e os processos da construção. O encontro quer reunir profissionais que inovam no setor da construção civil, nos produtos imobiliários, nos modelos de negócios, no marketing, na gestão, nos materiais e nos sistemas construtivos. “O evento Industrialização & gestão da produtividade na construção é voltado principalmente para diretores, CEO e proprietários do setor da construção que buscam as melhores práticas de gestão, da inovação, soluções inovadoras implantadas por empresas com viés na sustentabilidade e novos modelos de negócios que estão sendo desenvolvidos pelas empresas para o aumento da competitividade e consolidação de seus resultados” – explica Roberto de Souza Presidente do CTE.

O Workshop trará três painéis. O Painel I terá como Moderador dos debates Jorge Batlouni Neto, CEO da Tecnum e vai discutir a Conceituação e Aplicação de Produtividade abordando “Conceito de Gestão de Produtividade”, com Otto Nogami, Professor do INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa e a “Produtividade no setor da construção”, com Ubiraci Espinelli, Diretor da Produtime e Professor da EPUSP. O Painel II moderado por Giancarlo De Filippi, Diretor da Unidade de Gerenciamento de Projetos & Obras CTE vai discutir Práticas de Gestão da Produtividade com debates sobre “Industrialização e produtividade na MRV” com Flávio Vidal Cambraia, Gestor Executivo na MRV Engenharia e “A prática da ferramenta de Lean Construction em empresa incorporadora e construtora”, com Marcos de Vasconcelos Novaes, Presidente da Novaes Engenharia.

O Painel III Moderado por Luiz Henrique Ceotto, Diretor da Tishman Speyer do Brasil, vai tratar sobre Sistemas Construtivos Industrializados e seus impactos na produtividade apresentando quatro cases, entre eles: “Case de Sistemas construtivos em pré-fabricado de concreto” com Carlos Alberto Gennari, Sócio e Diretor de Operações da Leonardi Construção, “Case 2-Sistemas construtivos em paredes de concreto moldadas in loco”, com Ary Fonseca Jr, Diretor da Signo Engenharia, “Case 3 – Sistemas construtivos em wood frame”, com José Márcio Fernandes , Sócio e Diretor de Tecnologia da Tecverde e o Case 4 – Sistemas construtivos em estrutura metálica, com Ronaldo Martineli, Diretor em Soluções de Engenharia da Medabil

“O encontro visa promover o encontros e criação de Redes de Relacionamento entre as empresas dos vários segmentos da construção para promover a difusão do conhecimento, a viabilização de negócios, o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis e a implantação de redes de inovação na construção” – conta Roberto de Souza Presidente do CTE, Centro de Tecnologia e Edificações.

O Workshop promovido pela CTE – Centro tecnologia e edificações acontece dia 15 de Setembro, quinta- feira, das 8h às 16h no Millenium centro de convenções- Rua Dr. Becelar, 1043 – Vila Clementino – SP. O Evento trará a Integração e criação de redes de relacionamento entre os diversos agentes que integram os elos da cadeia produtiva, focados na sustentabilidade, inovação e em outros temas de interesse setorial.

As inscrições podem ser feitas até o dia 09/09/2016 ou até o preenchimento das vagas disponíveis pelo site: http://www.enredes.com.br/inscricao/. O valor da inscrição é de R$ 600,00. A empresa que inscrever, ao mesmo tempo, três ou mais colaboradores terá 10% de desconto

Fonte: Digital Trix Comunicação