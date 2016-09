Joe Kubert retrata em Fax de Saravejo a fuga de um editor e seu família de uma das guerras modernas mais sangrentas

Quadrinista legendário conta, em Fax de Saravejo, os dramas vividos por Ervin Rustemagić em um dos conflitos mais longos e sangrentos dentre as guerras modernas

Feito pela lenda dos comics norte-americanos Joe Kubert, Fax de Saravejo é um raro registro de jornalismo em quadrinhos publicado pela primeira vez no Brasil pelas editoras Via Leitura e Levoir. O lançamento oficial da graphic novel ocorre durante a 24ª Bienal do Livro de São Paulo

Conhecido por trabalhar com personagens como Batman, Flash, Gavião Negro, Tarzan, Motoqueiro Fantasma e outros heróis famosos, Kubert registra nesta obra os horrores vividos pelo editor Ervin Rustemagić, sua esposa e seus filhos durante o Cerco de Saravejo (1992). Depois de ter a casa nos subúrbios de Dobrinja bombardeada e de perder seu lar e seus bens – incluindo uma vasta coleção de originais de grandes desenhistas do mundo todo –, Ervin e sua família buscam a sobrevivência de abrigo em abrigo na cidade devastada.

O editor de quadrinhos consegue se comunicar com o exterior apenas por mensagens via fax, nas quais conta o horror da guerra e do genocídio em solo europeu, que resultou na morte de milhares de bósnios. Um dos destinatários desses faxes irregularmente enviados foi o laureado quadrinista Joe Kubert, que a partir dos relatos e imagens enviados por Rustemagić, fez a HQ Fax de Saravejo.

Publicada originalmente em 1996 pela Dark Horse, nos Estados Unidos, a HQ inédita no Brasil rendeu ao já renomado desenhista alguns dos maiores prêmios mundiais dos quadrinhos, incluindo o Eisner, o Harvey e o prêmio de melhor álbum internacional do Festival Internacional de Angoulême, na França. Adaptada pelo editor e jornalista Sidney Gusman, um dos mais consagrados especialistas em quadrinhos no Brasil e ganhador de diversos troféus HQ Mix – maior premiação do quadrinho nacional –, a edição inaugura o selo HQ Quadrinhos Via Leitura e também é o primeiro resultado da joint venture entre a editora brasileira Edipro e a portuguesa Levoir.

Ficha Técnica:

Editora: Via Leitura

Assunto: Jornalismo/Quadrinhos

ISBN: 9788567097343

Edição: 1ª edição, 2016

Tradução: Filipe Faria

Adaptação à edição brasileira: Sidney Gusman

Número de páginas: 208

Fonte: Lillian@Comunicação